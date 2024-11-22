https://ria.ru/20241122/verkhnevolzhe--1985227477.html

В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года

В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года - РИА Новости, 22.11.2024

В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года

По итогам навигационного сезона 2024 года зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:00

тверская область

тверь

калязин

торжок

игорь руденя

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По итогам навигационного сезона 2024 года зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, общее количество судозаходов в Верхневолжье составило 438, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А число гостей, посещающих тверской край по воде, достигло 101 609 человек. Развитие водного туризма – одно из перспективных направлений туристической сферы Верхневолжья. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача развивать необходимую инфраструктуру для увеличения количества заходов круизных судов в порты региона, а также числа гостей. Для этого в Тверской области, в частности, ведется открытие новых объектов показа. Наибольшее количество судозаходов в навигационном сезоне-2024 зафиксировано в Калязине – 227 и в Твери – 191. В Завидове пришвартовались 15 теплоходов, в Весьегонске – пять. В 2024 году особое внимание уделялось расширению программ для круизных туристов. В Калязине основной достопримечательностью стала колокольня Николаевского собора. Гостям предлагали экскурсии с рассказом о ее истории, прогулки на лодках и катерах, позволяющие рассмотреть архитектурный памятник с разных ракурсов. Большой интерес у туристов вызвал также сафари-парк "Бизоний берег", расположенный на противоположном берегу в Кашинском округе. В Твери популярностью пользовались программы с посещением Путевого дворца, музея Тверского быта и музея фотографии "Искра". В Калининском округе туристы побывали на ферме "Судимиръ", ознакомились с коллекцией музея художественного стекла в Медном. Новые предложения для круизных гостей представили в этом году в Завидове: разработаны эко-туры, арт-экскурсии и велоквесты. В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина ряд мероприятий был связан с именем великого поэта: маршруты "Пушкинского кольца Верхневолжья" с посещением Пушкинского музея в Торжке, гастрономические программы с блюдами, вдохновленными историческими рецептами.

https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html

https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html

тверь

калязин

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, калязин, торжок, игорь руденя