https://ria.ru/20241122/verkhnevolzhe--1985227477.html
В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года
В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года - РИА Новости, 22.11.2024
В Верхневолжье подвели итоги навигационного сезона 2024 года
По итогам навигационного сезона 2024 года зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:00
2024-11-22T16:00
2024-11-22T16:00
тверская область
тверь
калязин
торжок
игорь руденя
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По итогам навигационного сезона 2024 года зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, общее количество судозаходов в Верхневолжье составило 438, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А число гостей, посещающих тверской край по воде, достигло 101 609 человек. Развитие водного туризма – одно из перспективных направлений туристической сферы Верхневолжья. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача развивать необходимую инфраструктуру для увеличения количества заходов круизных судов в порты региона, а также числа гостей. Для этого в Тверской области, в частности, ведется открытие новых объектов показа. Наибольшее количество судозаходов в навигационном сезоне-2024 зафиксировано в Калязине – 227 и в Твери – 191. В Завидове пришвартовались 15 теплоходов, в Весьегонске – пять. В 2024 году особое внимание уделялось расширению программ для круизных туристов. В Калязине основной достопримечательностью стала колокольня Николаевского собора. Гостям предлагали экскурсии с рассказом о ее истории, прогулки на лодках и катерах, позволяющие рассмотреть архитектурный памятник с разных ракурсов. Большой интерес у туристов вызвал также сафари-парк "Бизоний берег", расположенный на противоположном берегу в Кашинском округе. В Твери популярностью пользовались программы с посещением Путевого дворца, музея Тверского быта и музея фотографии "Искра". В Калининском округе туристы побывали на ферме "Судимиръ", ознакомились с коллекцией музея художественного стекла в Медном. Новые предложения для круизных гостей представили в этом году в Завидове: разработаны эко-туры, арт-экскурсии и велоквесты. В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина ряд мероприятий был связан с именем великого поэта: маршруты "Пушкинского кольца Верхневолжья" с посещением Пушкинского музея в Торжке, гастрономические программы с блюдами, вдохновленными историческими рецептами.
https://ria.ru/20241121/rudenya-1985098132.html
https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, калязин, торжок, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Калязин, Торжок, Игорь Руденя
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По итогам навигационного сезона 2024 года зафиксированы высокие показатели посещения региона круизными туристами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, общее количество судозаходов в Верхневолжье составило 438, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. А число гостей, посещающих тверской край по воде, достигло 101 609 человек.
Развитие водного туризма – одно из перспективных направлений туристической сферы Верхневолжья. Губернатором Игорем Руденей поставлена задача развивать необходимую инфраструктуру для увеличения количества заходов круизных судов в порты региона, а также числа гостей. Для этого в Тверской области, в частности, ведется открытие новых объектов показа.
Наибольшее количество судозаходов в навигационном сезоне-2024 зафиксировано в Калязине – 227 и в Твери – 191. В Завидове пришвартовались 15 теплоходов, в Весьегонске – пять.
В 2024 году особое внимание уделялось расширению программ для круизных туристов. В Калязине основной достопримечательностью стала колокольня Николаевского собора. Гостям предлагали экскурсии с рассказом о ее истории, прогулки на лодках и катерах, позволяющие рассмотреть архитектурный памятник с разных ракурсов. Большой интерес у туристов вызвал также сафари-парк "Бизоний берег", расположенный на противоположном берегу в Кашинском округе.
В Твери популярностью пользовались программы с посещением Путевого дворца, музея Тверского быта и музея фотографии "Искра". В Калининском округе туристы побывали на ферме "Судимиръ", ознакомились с коллекцией музея художественного стекла в Медном.
Новые предложения для круизных гостей представили в этом году в Завидове: разработаны эко-туры, арт-экскурсии и велоквесты.
В год 225-летия со дня рождения Александра Пушкина ряд мероприятий был связан с именем великого поэта: маршруты "Пушкинского кольца Верхневолжья" с посещением Пушкинского музея в Торжке, гастрономические программы с блюдами, вдохновленными историческими рецептами.