На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером"
Издание European Conservative высмеяло план Британии воевать сегодня вечером
© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" произвел такое впечатление на все мировое сообщество, что некоторые даже переоценили свои возможности, пишет журналист Золтан Котташ в статье для The European Conservative.
Он напомнил, что две из самых воинственных стран, США и Великобритания, поклялись продолжать поддерживать Украину. Заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован при этом зашел так далеко, что заявил, что вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией "хоть сегодня вечером", если будет необходимо.
"Это похоже на оптимистичную риторику из уст представителя страны, чья армия за последние годы так ослабла, что высокопоставленные чиновники предупредили о необходимости мобилизации граждан, если Великобритания вступит в войну", — заявил Котташ.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.