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На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером" - РИА Новости, 22.11.2024
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20:36 22.11.2024 (обновлено: 20:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985281922.html
На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером"
На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером" - РИА Новости, 22.11.2024
На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером"
Запуск Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" произвел такое впечатление на все мировое сообщество, что некоторые даже... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T20:36
2024-11-22T20:40
ракета "орешник"
в мире
великобритания
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" произвел такое впечатление на все мировое сообщество, что некоторые даже переоценили свои возможности, пишет журналист Золтан Котташ в статье для The European Conservative.Он напомнил, что две из самых воинственных стран, США и Великобритания, поклялись продолжать поддерживать Украину. Заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован при этом зашел так далеко, что заявил, что вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией "хоть сегодня вечером", если будет необходимо."Это похоже на оптимистичную риторику из уст представителя страны, чья армия за последние годы так ослабла, что высокопоставленные чиновники предупредили о необходимости мобилизации граждан, если Великобритания вступит в войну", — заявил Котташ.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241122/igra-1985279889.html
https://ria.ru/20241122/rakety-1985262584.html
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ракета "орешник", в мире, великобритания, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Ракета "Орешник", В мире, Великобритания, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе высмеяли желание Великобритании сражаться "сегодня вечером"

Издание European Conservative высмеяло план Британии воевать сегодня вечером

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запуск Россией гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Орешник" произвел такое впечатление на все мировое сообщество, что некоторые даже переоценили свои возможности, пишет журналист Золтан Котташ в статье для The European Conservative.
Он напомнил, что две из самых воинственных стран, США и Великобритания, поклялись продолжать поддерживать Украину. Заместитель начальника британского штаба обороны Роб Магован при этом зашел так далеко, что заявил, что вооруженные силы Великобритании будут готовы сражаться с Россией "хоть сегодня вечером", если будет необходимо.
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"Это похоже на оптимистичную риторику из уст представителя страны, чья армия за последние годы так ослабла, что высокопоставленные чиновники предупредили о необходимости мобилизации граждан, если Великобритания вступит в войну", — заявил Котташ.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
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Ракета "Орешник"В миреВеликобританияРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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