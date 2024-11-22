https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985110430.html
В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю
В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю - РИА Новости, 22.11.2024
В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю
Лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:09
2024-11-22T03:09
2024-11-22T03:57
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну и одобрения этой меры национальным судом, заявил представитель офиса британского премьера Кира Стармера.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства", - заявил представитель премьера, слова которого приводит газета Times.Представитель правительства добавил, что Стармер выполнит решение МУС, как только ордер будет ратифицирован судом Великобритании.Это решение подверглось критике со стороны консерваторов, которые в период своего правления выступали против расследования МУС и добивались его прекращения. Теневой министр иностранных дел Прити Патель призвала лейбористское правительство осудить и оспорить решение МУС.В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/borrel-1985042125.html
https://ria.ru/20241121/netanyakhu--1985064924.html
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в мире, израиль, великобритания, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, кир стармер, международный уголовный суд, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Великобритания, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Кир Стармер, Международный уголовный суд, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю
Офис Стармера: Британия исполнит решение МУС по Израилю
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну и одобрения этой меры национальным судом, заявил представитель офиса британского премьера Кира Стармера.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине
в целом.
"Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства", - заявил представитель премьера, слова которого приводит газета Times.
Представитель правительства добавил, что Стармер выполнит решение МУС, как только ордер будет ратифицирован судом Великобритании.
Это решение подверглось критике со стороны консерваторов, которые в период своего правления выступали против расследования МУС и добивались его прекращения. Теневой министр иностранных дел Прити Патель призвала лейбористское правительство осудить и оспорить решение МУС.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.