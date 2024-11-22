https://ria.ru/20241122/velikobritaniya-1985110430.html

В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю

В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю - РИА Новости, 22.11.2024

В Британии пообещали исполнить решение МУС по Израилю

Лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:09

2024-11-22T03:09

2024-11-22T03:57

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кир стармер

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Лейбористское правительство Великобритании исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну и одобрения этой меры национальным судом, заявил представитель офиса британского премьера Кира Стармера.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства", - заявил представитель премьера, слова которого приводит газета Times.Представитель правительства добавил, что Стармер выполнит решение МУС, как только ордер будет ратифицирован судом Великобритании.Это решение подверглось критике со стороны консерваторов, которые в период своего правления выступали против расследования МУС и добивались его прекращения. Теневой министр иностранных дел Прити Патель призвала лейбористское правительство осудить и оспорить решение МУС.В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/borrel-1985042125.html

https://ria.ru/20241121/netanyakhu--1985064924.html

https://ria.ru/20241122/germaniya-1985106345.html

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