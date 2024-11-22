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В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой - РИА Новости, 22.11.2024
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09:30 22.11.2024 (обновлено: 10:58 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/vahtovik-1985128445.html
В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой
В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой - РИА Новости, 22.11.2024
В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой
Вахтовик, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи и сбежавший, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:30
2024-11-22T10:58
происшествия
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Вахтовик, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи и сбежавший, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но пьяный мужчина ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. "Подозреваемый в убийстве фельдшера задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Задержанного мужчину доставляют в Усть-Кут на допрос.Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сотрудники полиции обнаружили подозреваемого при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.
https://ria.ru/20241118/sud-1984410808.html
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происшествия, иркутская область, россия, усть-кут, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Усть-Кут, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой

Под иркутском задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой и сбежавшего

© Фото : Следком38/TelegramМужчина, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи
Мужчина, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Следком38/Telegram
Мужчина, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Вахтовик, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи и сбежавший, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но пьяный мужчина ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве.
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"Подозреваемый в убийстве фельдшера задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Задержанного мужчину доставляют в Усть-Кут на допрос.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сотрудники полиции обнаружили подозреваемого при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияУсть-КутСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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