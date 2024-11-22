https://ria.ru/20241122/vahtovik-1985128445.html

В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой

В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой - РИА Новости, 22.11.2024

В Иркутской области задержали вахтовика, зарезавшего фельдшера скорой

Вахтовик, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи и сбежавший, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T09:30

2024-11-22T09:30

2024-11-22T10:58

происшествия

иркутская область

россия

усть-кут

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985144259_0:33:756:458_1920x0_80_0_0_b3a7b4fd9523a323e7dad3c497dd49c6.jpg

ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. Вахтовик, зарезавший в Иркутской области фельдшера скорой помощи и сбежавший, задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Бригада скорой помощи Казачинско-Ленской районной больницы ночью в пятницу выехала на вызов в один из вахтовых поселков. Фельдшер Александр Печелатов осмотрел пациента и принял решение везти его в больницу. По пути мужчина, который был пьян, стал вести себя агрессивно. Медик попытался успокоить пациента, но пьяный мужчина ударил его ножом в грудь и сбежал. Фельдшер скончался до приезда в больницу. СК завел уголовное дело по статье об убийстве. "Подозреваемый в убийстве фельдшера задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Задержанного мужчину доставляют в Усть-Кут на допрос.Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сотрудники полиции обнаружили подозреваемого при досмотре автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира.

https://ria.ru/20241118/sud-1984410808.html

https://ria.ru/20240311/izbienie-1932311342.html

иркутская область

россия

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, россия, усть-кут, следственный комитет россии (ск рф)