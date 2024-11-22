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В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку" - РИА Новости, 22.11.2024
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12:38 22.11.2024 (обновлено: 12:52 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку" - РИА Новости, 22.11.2024
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"
Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:38
2024-11-22T12:52
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны. "Пока изучается ситуация, изучается её влияние на рынки, в том числе на энергетический", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сложности, которые создадут санкции в отношении российской финансовой организации. США в четверг ввели санкции против "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против "Газпромбанка" вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. "Газпромбанк" в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
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сша, турция, австралия, газпромбанк, в мире
США, Турция, Австралия, Газпромбанк, В мире
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"

Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
"Пока изучается ситуация, изучается её влияние на рынки, в том числе на энергетический", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать сложности, которые создадут санкции в отношении российской финансовой организации.
США в четверг ввели санкции против "Газпромбанка" и шести его иностранных дочерних структур. Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием. Ранее санкции против "Газпромбанка" вводили Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания. "Газпромбанк" в четверг сообщил, что включение его в санкционный список минфина США не влияет на работу банка, все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России.
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