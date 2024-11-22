https://ria.ru/20241122/trevoga-1985256448.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.11.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:15

2024-11-22T18:15

2024-11-22T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в регионе объявили в 18.02 мск. Ранее тревогу объявили в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241122/pravda-1985123773.html

https://ria.ru/20241122/uzhas-1985218450.html

россия

киевская область

украина

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Дарья Буймова

в мире, россия, киевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины