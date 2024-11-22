https://ria.ru/20241122/tramp-1985209438.html

Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ

Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2024

Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ

Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:55

2024-11-22T14:55

2024-11-22T14:55

в мире

флорида

нидерланды

украина

дональд трамп

марк рютте

нато

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ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники. По данным источников газеты, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Сообщается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс арендует его у союзников. Голландский журналист и авиационный эксперт Менно Сварт также заявил о присутствии самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, где расположена резиденция Трампа. Ранее газета Washington Post сообщила, что Рютте намерен посетить Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине. Генсек НАТО, по данным газеты, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.

https://ria.ru/20241122/ryutte-1985128003.html

https://ria.ru/20241122/ryutte-1985123947.html

флорида

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, нидерланды, украина, дональд трамп, марк рютте, нато