Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ
Telegraaf: генсек НАТО Рютте прилетел к Трампу в штат Флорида
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Сообщается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс арендует его у союзников.
Голландский журналист и авиационный эксперт Менно Сварт также заявил о присутствии самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, где расположена резиденция Трампа.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Рютте намерен посетить Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине. Генсек НАТО, по данным газеты, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.