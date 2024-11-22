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Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
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14:55 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/tramp-1985209438.html
Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ
Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2024
Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ
Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:55
2024-11-22T14:55
в мире
флорида
нидерланды
украина
дональд трамп
марк рютте
нато
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ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники. По данным источников газеты, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Сообщается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс арендует его у союзников. Голландский журналист и авиационный эксперт Менно Сварт также заявил о присутствии самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, где расположена резиденция Трампа. Ранее газета Washington Post сообщила, что Рютте намерен посетить Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине. Генсек НАТО, по данным газеты, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.
https://ria.ru/20241122/ryutte-1985128003.html
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в мире, флорида, нидерланды, украина, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Флорида, Нидерланды, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Генсек НАТО прилетел к Трампу, пишут СМИ

Telegraaf: генсек НАТО Рютте прилетел к Трампу в штат Флорида

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 22 ноя - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте прилетел к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу в штат Флорида, где находится его резиденция, сообщила голландская газета Telegraaf со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, Рютте прилетел к Трампу на правительственном самолете Нидерландов. Сообщается, что у НАТО нет собственного самолета для высшего руководства, поэтому альянс арендует его у союзников.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Рютте призвал глав Минобороны стран НАТО не сплетничать о Трампе
Вчера, 09:28
Голландский журналист и авиационный эксперт Менно Сварт также заявил о присутствии самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, где расположена резиденция Трампа.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Рютте намерен посетить Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго, чтобы обсудить стратегию по мирным переговорам по Украине. Генсек НАТО, по данным газеты, скорее всего, укажет Трампу на то, что в его интересах и интересах Европы заключение такого мира, который не предусматривает уступки России и обеспечивает Украину надежными гарантиями безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Рютте хочет призвать Трампа не уступать России, пишет WP
Вчера, 09:02
 
В миреФлоридаНидерландыУкраинаДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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