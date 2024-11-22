https://ria.ru/20241122/svo-1985209689.html

Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ - РИА Новости, 22.11.2024

Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:56

2024-11-22T14:56

2024-11-22T14:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 16 по 22 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1985094565.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)