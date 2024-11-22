https://ria.ru/20241122/svo-1985209689.html
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ - РИА Новости, 22.11.2024
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:56
2024-11-22T14:56
2024-11-22T14:56
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 16 по 22 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, в ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов по ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 30 ударов по предприятиям ВПК Украины
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой ракетой "Кинжал", по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, и инфраструктуре украинских войск, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 16 по 22 ноября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в ведомстве отметили, что было нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.