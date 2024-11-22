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За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 22.11.2024 (обновлено: 15:08 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/svo-1985208789.html
За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных
За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 22.11.2024
За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:52
2024-11-22T15:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241122/vsu--1985207379.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных

За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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