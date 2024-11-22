https://ria.ru/20241122/svo-1985208789.html

За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных

За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных - РИА Новости, 22.11.2024

За неделю российским бойцам сдались в плен 82 украинских военных

За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:52

2024-11-22T14:52

2024-11-22T15:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 82 украинских военнослужащих, из них 52 - в районе курского пограничья, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на курском направлении", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241122/vsu--1985207379.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, украина