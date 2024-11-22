https://ria.ru/20241122/sud-1985258374.html
Суд в Британии не разрешил пережившим теракт в Манчестере разбираться с MI5
Суд в Британии не разрешил пережившим теракт в Манчестере разбираться с MI5 - РИА Новости, 22.11.2024
Суд в Британии не разрешил пережившим теракт в Манчестере разбираться с MI5
Британский следственный трибунал, рассматривающий жалобы на действия госорганов, в том числе разведслужб и полиции, не разрешил более 300 выжившим после теракта РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:28
2024-11-22T18:28
2024-11-22T18:28
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Британский следственный трибунал, рассматривающий жалобы на действия госорганов, в том числе разведслужб и полиции, не разрешил более 300 выжившим после теракта в Манчестере в 2017 году вести разбирательство против службы контрразведки MI5, говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте судебного органа. В апреле телеканал ITV сообщал, что более 250 человек, переживших теракт в Манчестере, подали в суд на MI5 из-за неспособности службы предотвратить теракт. До этого расследование заключило, что спецслужба имела все возможности это сделать и упустила их. "С учётом всех обстоятельств мы постановляем, что было бы несправедливо позволить продолжить производство по этим искам", - сказано в документе. Причиной стала слишком поздняя подача исков, следует из решения. Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде в комплексе "Манчестер-Арена" был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет. Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20240801/britanija-1963336291.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, россия, ливия, ариана гранде, служба безопасности великобритании mi5 , исламское государство*
В мире, Манчестер, Россия, Ливия, Ариана Гранде, Служба безопасности Великобритании MI5 , Исламское государство*
Суд в Британии не разрешил пережившим теракт в Манчестере разбираться с MI5
Британский суд запретил 300 выжившим после теракта в Манчестере судиться с MI5
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Британский следственный трибунал, рассматривающий жалобы на действия госорганов, в том числе разведслужб и полиции, не разрешил более 300 выжившим после теракта в Манчестере в 2017 году вести разбирательство против службы контрразведки MI5, говорится в решении, опубликованном в пятницу на сайте судебного органа.
В апреле телеканал ITV сообщал, что более 250 человек, переживших теракт в Манчестере, подали в суд на MI5 из-за неспособности службы предотвратить теракт. До этого расследование заключило, что спецслужба имела все возможности это сделать и упустила их.
"С учётом всех обстоятельств мы постановляем, что было бы несправедливо позволить продолжить производство по этим искам", - сказано в документе.
Причиной стала слишком поздняя подача исков, следует из решения.
Вечером 22 мая 2017 года после концерта Арианы Гранде
в комплексе "Манчестер-Арена" был совершен теракт, в результате которого погибли 22 человека, 12 из которых дети. Более 100 человек получили ранения. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство
"*.
Младший брат террориста Хашим также признал свою причастность к этому преступлению, он был экстрадирован в Британию из Ливии
, а затем приговорён к 24 пожизненным срокам с правом подать прошение на досрочное освобождение не ранее, чем через 55 лет.
Семьи погибших также выразили желание выяснить, причастен ли ещё один брат террориста Исмаил Абеди к взрыву, в частности, после того как стало известно, что за два года до теракта в его телефоне были обнаружены пропагандистские материалы, связанные с ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.