https://ria.ru/20241122/ssha-1985116923.html

CNN: в США идентифицировали загадочное вещество в водопроводах

CNN: в США идентифицировали загадочное вещество в водопроводах - РИА Новости, 22.11.2024

CNN: в США идентифицировали загадочное вещество в водопроводах

Исследователям удалось идентифицировать химическое вещество, на протяжении десятков лет присутствующее в питьевой водопроводной воде, которую потребляют более... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:22

2024-11-22T06:22

2024-11-22T13:48

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Исследователям удалось идентифицировать химическое вещество, на протяжении десятков лет присутствующее в питьевой водопроводной воде, которую потребляют более ста миллионов американцев, сообщает телеканал CNN. По словам исследователей, само существование загадочного вещества было обнаружено около 40 лет назад, но идентифицировать его удалось только сейчас благодаря совершенствованию методов анализа. Выяснилось, что оно образуется при обработке воды хлорамином — химическим веществом, образующимся при смешивании хлора и аммиака. Хлорамин часто используется для уничтожения вирусов и бактерий в муниципальных системах очистки воды."Доктор Фейри и другие изучили ранее известный, но не охарактеризованный продукт разложения, <…> и идентифицировали его как хлоронитроамидный анион", — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Хотя команда Фейри узнала много нового о хлоронитроамидных анионах, у нее не получилось определить, вредят ли они здоровью человека. "В настоящее время их токсичность неизвестна. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять их потенциальное влияние на питьевую воду", — сказал Фейри телеканалу. Ученые отмечают, что вещество обнаружено в хлорированных системах водоснабжения, которые обслуживают более 113 миллионов человек только в США.

https://ria.ru/20241111/nauka-1982721365.html

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