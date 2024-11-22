https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985114410.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90 - РИА Новости, 22.11.2024
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90
Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение украинским войскам и уничтожила БМП CV-90, бронемашину "Козак", украинскую артиллерию, станцию связи Starlink и 18... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:05
2024-11-22T05:05
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение украинским войскам и уничтожила БМП CV-90, бронемашину "Козак", украинскую артиллерию, станцию связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Копанки, Ивановка, Торское и в Серебрянском лесничестве", - сказал Бигма. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 10 минометных расчетов противника. Кроме того, Бигма уточнил, что ВСУ потеряли две БМП, в том числе одну CV-90, самоходную артиллерийскую установку, шесть артиллерийских орудий, станции РЭБ "Анклав" и "Квертус" и бронеавтомобиль "Козак". Также уничтожены станция связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками.
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вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 18 пунктов управления БПЛА и БМП CV-90
ВС России уничтожили БМП CV-90, машину "Козак" и 18 пунктов управления БПЛА
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" нанесла поражение украинским войскам и уничтожила БМП CV-90, бронемашину "Козак", украинскую артиллерию, станцию связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
«
"При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глушковка, Копанки, Ивановка, Торское и в Серебрянском лесничестве", - сказал Бигма.
Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 10 минометных расчетов противника.
Кроме того, Бигма уточнил, что ВСУ потеряли две БМП, в том числе одну CV-90, самоходную артиллерийскую установку, шесть артиллерийских орудий, станции РЭБ "Анклав" и "Квертус" и бронеавтомобиль "Козак". Также уничтожены станция связи Starlink и 18 пунктов управления беспилотниками.