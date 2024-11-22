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Госпрограмму по инвестициям разработают в Кировской области - РИА Новости, 22.11.2024
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Кировская область
 
11:10 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/sokolov-1985147791.html
Госпрограмму по инвестициям разработают в Кировской области
Госпрограмму по инвестициям разработают в Кировской области - РИА Новости, 22.11.2024
Госпрограмму по инвестициям разработают в Кировской области
Государственную программу по инвестициям разработают в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:10
2024-11-22T11:10
кировская область
кировская область
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Государственную программу по инвестициям разработают в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов. Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания обратил особое внимание на необходимость наращивания инвестиций в регионе и создания условий для этого. "Понимая важность данной задачи, мы будем формировать отдельную государственную программу по инвестициям. Это будет комплексная программа, которая синхронизирует деятельность всех органов исполнительной власти, институтов развития в стимулировании инвестиций в реальный сектор экономики в формате "одного окна", – цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона отметил, что при предоставлении господдержки необходимо ориентироваться на проекты по повышению производительности труда. Одним из инструментов может стать Фонд развития промышленности. "Сейчас мы активно работаем над его докапитализацией. Обсуждали этот вопрос на недавней встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Одним из источников может стать использование средств от реструктуризации бюджетного кредита. Обеспечение наших предприятий действительно доступными деньгами может частично нивелировать высокую ключевую ставку. Я готов на всех уровнях отстаивать интересы нашего бизнеса в этом вопросе", - подчеркнул глава региона.
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кировская область, александр соколов
Кировская область, Кировская область, Александр Соколов

Госпрограмму по инвестициям разработают в Кировской области

© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской областиГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Пресс-центр Правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя — РИА Новости. Государственную программу по инвестициям разработают в Кировской области, заявил глава региона Александр Соколов.
Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Кировской области в ходе оглашения ежегодного послания депутатам законодательного собрания обратил особое внимание на необходимость наращивания инвестиций в регионе и создания условий для этого.
"Понимая важность данной задачи, мы будем формировать отдельную государственную программу по инвестициям. Это будет комплексная программа, которая синхронизирует деятельность всех органов исполнительной власти, институтов развития в стимулировании инвестиций в реальный сектор экономики в формате "одного окна", – цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона отметил, что при предоставлении господдержки необходимо ориентироваться на проекты по повышению производительности труда. Одним из инструментов может стать Фонд развития промышленности.
"Сейчас мы активно работаем над его докапитализацией. Обсуждали этот вопрос на недавней встрече с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. Одним из источников может стать использование средств от реструктуризации бюджетного кредита. Обеспечение наших предприятий действительно доступными деньгами может частично нивелировать высокую ключевую ставку. Я готов на всех уровнях отстаивать интересы нашего бизнеса в этом вопросе", - подчеркнул глава региона.
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