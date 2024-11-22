https://ria.ru/20241122/soglasheniya-1985215244.html

Вологодчина и КНР заключили соглашения о партнерстве в лесопромышленности

Вологодчина и КНР заключили соглашения о партнерстве в лесопромышленности - РИА Новости, 22.11.2024

Вологодчина и КНР заключили соглашения о партнерстве в лесопромышленности

Компании Вологодской области и КНР заключили три соглашения о сотрудничестве в сферах лесного и агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:14

2024-11-22T15:14

2024-11-22T15:14

вологодская область

китай

шанхай

георгий филимонов

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компании Вологодской области и КНР заключили три соглашения о сотрудничестве в сферах лесного и агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба главы региона Георгия Филимонова. Об этом стало известно в ходе переговоров представителей бизнеса Вологодчины и КНР в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае". "Агентское соглашение о сотрудничестве подписали "Вологодские лесопромышленники" и компания лесопереработки из Сучжоу. Оно позволит вологодским предприятиям получить доступ к современным методам продвижения и торговли продукцией лесного комплекса на крупнейшем мировом рынке и обеспечит значительное увеличение продаж", - рассказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Еще одно соглашение было подписано между лесопромышленной холдинговой компанией региона и лесоторговой компанией из Шанхая. Из сферы АПК был также подписан контракт между вологодской компанией и одним из китайских предприятий на поставку оборудования для оснащения завода. Губернатор региона отметил, что компания сможет расширить объемы производства для удовлетворения повышенного запроса отраслей животноводства и птицеводства на вывоз и переработку отходов биологического происхождения, а также для импортозамещения животных протеинов в России. Филимонов добавил, что в результате модернизации производства ожидается прирост мощности переработки отходов от 20%, что обеспечит от 15% дополнительной выручки и создание в регионе новых рабочих мест. Кроме того, в рамках проведения "Дней Вологодской области в Китае" в провинциях КНР представили популярную вологодскую продукцию. "В Пекине в формате B2B встретились представители 36 вологодских компаний и 140 китайских. Наибольшие точки соприкосновения интересов возникли в сферах лесопромышленного комплекса и логистики", - сообщили в пресс-службе губернатора региона. Участие в переговорах принимали также компании "Сегежа" и "Вологодские лесопромышленники". Вологодская производственно-строительная компания "Контур" провела шесть встреч и сейчас находится на стадии оформления соглашений. "В Сиане, провинции Шэньси, B2B-встречи прошли между 15 вологодскими и 86 китайскими компаниями. В частности, компания "Вологда Смарт Терминал" наметила конкретные стратегические векторы по развитию сотрудничества с Международным портом Чанба в Сиане, а руководители череповецкого завода "НОРД" договорились о поставке в КНР газового оборудования", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241120/vstrecha-1984909603.html

https://ria.ru/20241118/vologodchina-1984402135.html

китай

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, шанхай, георгий филимонов