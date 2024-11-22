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Биография Олега Скуфинского

Биография Олега Скуфинского - РИА Новости, 22.11.2024

Биография Олега Скуфинского

Руководитель Росреестра Олег Александрович Скуфинский родился 22 ноября 1974 года в городе Курске. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T02:16

2024-11-22T02:16

2024-11-22T02:16

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россия

олег скуфинский

курск

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Руководитель Росреестра Олег Александрович Скуфинский родился 22 ноября 1974 года в городе Курске.В 1996 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки (ныне университет носит имя императора Петра I), в 2000 году – аспирантуру этого же университета.В 1997 году прошел обучение по программе "магистр наук по землеустройству" в Королевском техническом институте Стокгольма (Швеция).С 1998 по 2002 год работал в министерстве РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, государственном комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству, федеральной службе земельного кадастра России.С 2002 по 2012 год работал в коммерческих структурах, занимался вопросами территориального планирования, управления земельно-имущественным комплексом, разработки информационных систем, налогообложения недвижимости.C декабря 2008 года был председателем комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости, с 2011 года был членом правления ТПП.В 2010-2012 годах возглавлял общественный совет при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).С февраля 2012 года по сентябрь 2013 года – руководитель экспертно-аналитического центра экономики недвижимости НИУ Высшей школы экономики.С 2012 года был членом рабочей группы Экономического совета при президенте Российской Федерации по направлению "Национальная предпринимательская инициатива". Возглавлял рабочую группу "Оптимизация процедур регистрации собственности" Агентства стратегических инициатив (АСИ). Принимал участие в разработке дорожных карт АСИ: "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", "Совершенствование оценочной деятельности". Был представителем по имущественным правам, кадастрам и земельным отношениям уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова.В ноябре 2013 года был назначен заместителем министра по развитию Дальнего Востока.С 2015 года являлся заместителем руководителя секретариата заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.В сентябре 2018 года занял должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.22 января 2020 года был назначен руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).Научный руководитель программы профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации "мастер делового администрирования" в Институте налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2021).Награжден медалью Столыпина I степени (2023).Имеет благодарности президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, олег скуфинский, курск