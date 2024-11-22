https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985228799.html

Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии, заявил Сийярто

Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии, заявил Сийярто - РИА Новости, 22.11.2024

Прекращение транзита газа через Украину не повредит Венгрии, заявил Сийярто

Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому прекращение транзита газа через Украину на Венгрии не скажется, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:07

2024-11-22T16:07

2024-11-22T16:31

украина

венгрия

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экономика

будапешт

александр новак

петер сийярто

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СТАМБУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому прекращение транзита газа через Украину на Венгрии не скажется, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Прекращение транзита через Украину никак на нас не скажется, так как мы закупаем большую часть газа через "Турецкий поток". У нас рекордный импорт через "Турецкий поток" в этом году - 6 миллиардов кубометров с начала этого года", - заявил Сийярто на полях Стамбульского энергетического форума.Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html

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Дарья Буймова

украина, венгрия, в мире, экономика, будапешт, александр новак, петер сийярто