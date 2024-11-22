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Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе - РИА Новости, 22.11.2024
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12:49 22.11.2024 (обновлено: 14:05 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html
Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе
Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе - РИА Новости, 22.11.2024
Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе
США ввели санкции против Газпромбанка, чтобы поставить под угрозу энергоснабжение Европы, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:49
2024-11-22T14:05
в мире
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газпромбанк
европа
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россия
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против Газпромбанка, чтобы поставить под угрозу энергоснабжение Европы, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях."Внесение Газпромбанка в санкционный список — это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", — говорится в публикации.По его словам, венгерское правительство обеспечит энергоснабжение в стране и работает над решением вместе с партнерами, несмотря на все внешнее давление и атаки.Минфин накануне опубликовал новый пакет антироссийских санкций. В черный список вошли 118 физических и юридических лиц, в том числе Гута-банк, "Дом.рф", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.Именно через Газпромбанк организована схема оплаты в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции. По этому механизму Газпромбанк принимает от покупателя платеж в валюте, продает ее на Мосбирже, а рубли уходят поставщику.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, американские санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу. Он подчеркнул, что варианты оплаты будут найдены.
https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html
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в мире, сша, газпромбанк, европа, венгрия, петер сийярто, россия
В мире, США, Газпромбанк, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Россия
Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе

Сийярто: санкции против Газпромбанка ставят под угрозу энергоснабжение Европы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Газпромбанка"
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска отделения "Газпромбанка". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против Газпромбанка, чтобы поставить под угрозу энергоснабжение Европы, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.
"Внесение Газпромбанка в санкционный список — это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", — говорится в публикации.
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По его словам, венгерское правительство обеспечит энергоснабжение в стране и работает над решением вместе с партнерами, несмотря на все внешнее давление и атаки.
Минфин накануне опубликовал новый пакет антироссийских санкций. В черный список вошли 118 физических и юридических лиц, в том числе Гута-банк, "Дом.рф", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.
Именно через Газпромбанк организована схема оплаты в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции. По этому механизму Газпромбанк принимает от покупателя платеж в валюте, продает ее на Мосбирже, а рубли уходят поставщику.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, американские санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу. Он подчеркнул, что варианты оплаты будут найдены.
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В миреСШАГазпромбанкЕвропаВенгрияПетер СийяртоРоссия
 
 
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