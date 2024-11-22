https://ria.ru/20241122/siyyarto-1985174368.html

Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе

Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе - РИА Новости, 22.11.2024

Сийярто обвинил США в попытке поставить под угрозу энергоснабжение в Европе

США ввели санкции против Газпромбанка, чтобы поставить под угрозу энергоснабжение Европы, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:49

2024-11-22T12:49

2024-11-22T14:05

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БУДАПЕШТ, 22 ноя — РИА Новости. США ввели санкции против Газпромбанка, чтобы поставить под угрозу энергоснабжение Европы, написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях."Внесение Газпромбанка в санкционный список — это решение, которым умышленно хотят поставить некоторые страны Центральной Европы в затруднительное положение, намеренно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы", — говорится в публикации.По его словам, венгерское правительство обеспечит энергоснабжение в стране и работает над решением вместе с партнерами, несмотря на все внешнее давление и атаки.Минфин накануне опубликовал новый пакет антироссийских санкций. В черный список вошли 118 физических и юридических лиц, в том числе Гута-банк, "Дом.рф", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур.Именно через Газпромбанк организована схема оплаты в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции. По этому механизму Газпромбанк принимает от покупателя платеж в валюте, продает ее на Мосбирже, а рубли уходят поставщику.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, американские санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу. Он подчеркнул, что варианты оплаты будут найдены.

https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985079932.html

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