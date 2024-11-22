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Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия - РИА Новости, 22.11.2024
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15:13 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/shvetsija-1985214485.html
Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия
Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия - РИА Новости, 22.11.2024
Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия
Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T15:13
2024-11-22T15:13
технологии
украина
россия
швеция
сергей лавров
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х. "Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он. По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/shvetsiya-1984482557.html
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технологии, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато, в мире
Технологии, Украина, Россия, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия

Швеция хочет выделить Украине средства на производство ракет и беспилотников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х.
"Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он.
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По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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