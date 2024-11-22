https://ria.ru/20241122/shvetsija-1985214485.html

Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия

Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия - РИА Новости, 22.11.2024

Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия

Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T15:13

2024-11-22T15:13

2024-11-22T15:13

технологии

украина

россия

швеция

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х. "Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он. По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/shvetsiya-1984482557.html

https://ria.ru/20240522/shvetsiya-1947624259.html

украина

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, украина, россия, швеция, сергей лавров, нато, в мире