Швеция хочет выделить Украине средства на производство оружия
Швеция хочет выделить Украине средства на производство ракет и беспилотников
Стокгольм. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х.
"Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он.
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По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.