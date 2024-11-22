https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html
Житель Селидово рассказал, как самолет ВСУ нанес удар по жилой девятиэтажке
Житель Селидово рассказал, как самолет ВСУ нанес удар по жилой девятиэтажке - РИА Новости, 22.11.2024
Житель Селидово рассказал, как самолет ВСУ нанес удар по жилой девятиэтажке
Житель недавно освобожденного Селидово в ДНР рассказал РИА Новости, как украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в их городе. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:50
2024-11-22T05:50
2024-11-22T05:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
селидово
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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СЕЛИДОВО (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Житель недавно освобожденного Селидово в ДНР рассказал РИА Новости, как украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в их городе. "Там (в Селидово) происходили, на мой взгляд, такие нехорошие, беспредельные, конечно, действия со стороны украинской армии. Со стороны Красноармейска (украинское название - Покровск) сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому <…> тяжело сказать про людей, про жертвы, но дом выгорел полностью", - сказал он. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщало 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985112916.html
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донецкая народная республика, красноармейск, селидово, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Селидово, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Житель Селидово рассказал, как самолет ВСУ нанес удар по жилой девятиэтажке
Житель Селидово: самолет ВСУ нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому