https://ria.ru/20241122/selidovo-1985112916.html
Житель Селидово рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ
Житель Селидово рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ - РИА Новости, 22.11.2024
Житель Селидово рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимались похищением людей в Селидово, рассказал РИА Новости житель этого города в ДНР, который недавно освободили РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T04:20
2024-11-22T04:20
2024-11-22T05:33
специальная военная операция на украине
селидово
покровск
красноармейск
служба безопасности украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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СЕЛИДОВО (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимались похищением людей в Селидово, рассказал РИА Новости житель этого города в ДНР, который недавно освободили российские войска."Пошел рассчитываться на заправке, подъехали военная машина, два или три "буса", и вышли молодые люди в джинсах, зеленых курточках и бронежилетах с надписью "СБУ". Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать "всем на выход, проверка". Нас насильно засунули в машины", — сказал собеседник агентства.По его словам, в тот день СБУ вывезли сразу 33 человека, вернулись из которых только 24."Привезли в Покровск (Красноармейск. — Прим. ред.), начали всех смотреть, смотреть телефон и задавать вопросы. Общение было жестким и под автоматом, то есть автомат наставили и сказали сидеть молча, тихо, чтобы никакого звука. Всем страшно, мы ничего не знаем. Шесть или пять человек забрали, знаю, что их посадили — за что, я не знаю", - добавил житель.Об освобождении Селидово Минобороны России сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
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селидово, покровск, красноармейск, служба безопасности украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Покровск, Красноармейск, Служба безопасности Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
Житель Селидово рассказал о похищениях людей сотрудниками СБУ
Житель Селидово сообщил, что СБУ занималась похищением людей, угрожая оружием