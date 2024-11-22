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В Саратове устранили аварию на водопроводе - РИА Новости, 22.11.2024
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23:21 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/saratov-1985296946.html
В Саратове устранили аварию на водопроводе
В Саратове устранили аварию на водопроводе - РИА Новости, 22.11.2024
В Саратове устранили аварию на водопроводе
Коммунальщики в Саратове устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды около 300 многоквартирных жилых домов с населением более 70 тысяч человек и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T23:21
2024-11-22T23:21
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САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Коммунальщики в Саратове устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды около 300 многоквартирных жилых домов с населением более 70 тысяч человек и более 20 объектов социальной сферы, сообщил и.о. главы города Павел Сурков в Telegram-канале. Ранее Сурков сообщил, что утром в пятницу на улице Батавина, 13Б, второй раз за эту неделю произошло повреждение водопровода, под отключение воды попали 70 тысяч жителей. В детсадах в зоне отключения воды остались работать дежурные группы, а в школах сокращены уроки. По данным прокуратуры, в зону отключения попали 287 многоквартирных домов и 21 объект социальной сферы. "Основные работы на магистральном водоводе на улице Батавина, 13Б, позволяющие наполнять коммуникации, проведены. В настоящее время начат процесс запуска водовода. Заполнение системы происходит при плавном повышении давления во избежание гидроударов, способных спровоцировать новые повреждения коммуникаций. После вывода на штатный режим вода поступит всем абонентам", - написал и.о. мэра. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство внесло гендиректору МУПП "Саратоввдоканал" представление в целях устранения выявленных нарушений, связанных с некачественным проведением аварийно-вскрышных и ремонтных работ сотрудниками предприятия, в результате чего в течение непродолжительного времени возникла необходимость проведения повторных ремонтных работ том же участке, и нарушения прав граждан на качественное и бесперебойное получение жилищно-коммунальной услуги. Прокуратура при наличии оснований также рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отмечается в сообщении. В настоящее время в Саратове 0 градусов.
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
В Саратове устранили аварию на водопроводе

В Саратове устранили аварию, оставившую без воды более 70 тысяч человек

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на вечерний город Саратов
Вид на вечерний город Саратов - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Коммунальщики в Саратове устранили аварию на водопроводе, которая оставила без воды около 300 многоквартирных жилых домов с населением более 70 тысяч человек и более 20 объектов социальной сферы, сообщил и.о. главы города Павел Сурков в Telegram-канале.
Ранее Сурков сообщил, что утром в пятницу на улице Батавина, 13Б, второй раз за эту неделю произошло повреждение водопровода, под отключение воды попали 70 тысяч жителей. В детсадах в зоне отключения воды остались работать дежурные группы, а в школах сокращены уроки. По данным прокуратуры, в зону отключения попали 287 многоквартирных домов и 21 объект социальной сферы.
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"Основные работы на магистральном водоводе на улице Батавина, 13Б, позволяющие наполнять коммуникации, проведены. В настоящее время начат процесс запуска водовода. Заполнение системы происходит при плавном повышении давления во избежание гидроударов, способных спровоцировать новые повреждения коммуникаций. После вывода на штатный режим вода поступит всем абонентам", - написал и.о. мэра.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство внесло гендиректору МУПП "Саратоввдоканал" представление в целях устранения выявленных нарушений, связанных с некачественным проведением аварийно-вскрышных и ремонтных работ сотрудниками предприятия, в результате чего в течение непродолжительного времени возникла необходимость проведения повторных ремонтных работ том же участке, и нарушения прав граждан на качественное и бесперебойное получение жилищно-коммунальной услуги.
Прокуратура при наличии оснований также рассмотрит вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, отмечается в сообщении.
В настоящее время в Саратове 0 градусов.
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