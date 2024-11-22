https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html
Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии
Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии - РИА Новости, 22.11.2024
Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии
Военнослужащие ВСУ жалуются на царящую в украинской армии коррупцию и вымогательство денег со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:30
2024-11-22T12:30
2024-11-22T12:30
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются на царящую в украинской армии коррупцию и вымогательство денег со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение на прохождение военно-врачебную комиссию и лечение. А чаще всего - это невыплата денежного обеспечения, или же выплата в неполном объеме", - заявила Скороход в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на просьбу назвать основные жалобы военнослужащих. Как уточнила Скороход, у военнослужащих ВСУ вымогают взятки за возможность получения отпуска, использование положенных выходных дней и прохождение военно-врачебной комиссии. Также, по словам депутата, украинские командиры регулярно обкладывают данью фронтовые надбавки к жалованью своих подчиненных. Ранее офис генерального инспектора Пентагона заявил, что коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Министерство обороны США
Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии
Депутат Рады Скороход: в украинской армии царит коррупция и вымогательство денег
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются на царящую в украинской армии коррупцию и вымогательство денег со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение на прохождение военно-врачебную комиссию и лечение. А чаще всего - это невыплата денежного обеспечения, или же выплата в неполном объеме", - заявила Скороход в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на просьбу назвать основные жалобы военнослужащих.
Как уточнила Скороход, у военнослужащих ВСУ вымогают взятки за возможность получения отпуска, использование положенных выходных дней и прохождение военно-врачебной комиссии. Также, по словам депутата, украинские командиры регулярно обкладывают данью фронтовые надбавки к жалованью своих подчиненных.
Ранее офис генерального инспектора Пентагона
заявил, что коррупция остается главным препятствием для вступления Украины
в НАТО
и ЕС
, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.