https://ria.ru/20241122/rada-1985166489.html

Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии

Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии - РИА Новости, 22.11.2024

Украинские военные пожаловались на коррупцию в армии

Военнослужащие ВСУ жалуются на царящую в украинской армии коррупцию и вымогательство денег со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T12:30

2024-11-22T12:30

2024-11-22T12:30

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ жалуются на царящую в украинской армии коррупцию и вымогательство денег со стороны командиров, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Коррупция в армии, вымогательство денег с ребят, недопущение на прохождение военно-врачебную комиссию и лечение. А чаще всего - это невыплата денежного обеспечения, или же выплата в неполном объеме", - заявила Скороход в интервью украинскому изданию "Телеграф", отвечая на просьбу назвать основные жалобы военнослужащих. Как уточнила Скороход, у военнослужащих ВСУ вымогают взятки за возможность получения отпуска, использование положенных выходных дней и прохождение военно-врачебной комиссии. Также, по словам депутата, украинские командиры регулярно обкладывают данью фронтовые надбавки к жалованью своих подчиненных. Ранее офис генерального инспектора Пентагона заявил, что коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, министерство обороны сша