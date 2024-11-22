https://ria.ru/20241122/putin-1985272673.html

Путин оценил значение разработок, подобных системе "Орешник"

Путин оценил значение разработок, подобных системе "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин оценил значение разработок, подобных системе "Орешник"

Разработки, подобные ракетной системе "Орешник", имеют жизненно важное значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:50

2024-11-22T19:50

2024-11-22T20:14

владимир путин

россия

безопасность

днепропетровск

ссср

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Разработки, подобные ракетной системе "Орешник", имеют жизненно важное значение для России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК.Путин заявил, что подобные системы имеют жизненно важное значение для России."И обязан сказать, что в сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны", - сказал Путин.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985271837.html

россия

днепропетровск

ссср

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, безопасность, днепропетровск, ссср