https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html
Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник"
Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник"
Решение по серийному производству системы "Орешник" принято, а производство - практически организовано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:49
2024-11-22T19:49
2024-11-22T20:10
ракета "орешник"
россия
владимир путин
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение по серийному производству системы "Орешник" принято, а производство - практически организовано, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - сказал Путин на совещании в пятницу.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Россия, Владимир Путин, Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник"
Путин: решение по серийному производству "Орешника" практически организовано
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение по серийному производству системы "Орешник" принято, а производство - практически организовано, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - сказал Путин на совещании в пятницу.
Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".