https://ria.ru/20241122/putin-1985272333.html

Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник"

Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин: принято решение по серийному производству системы "Орешник"

Решение по серийному производству системы "Орешник" принято, а производство - практически организовано, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:49

2024-11-22T19:49

2024-11-22T20:10

ракета "орешник"

россия

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение по серийному производству системы "Орешник" принято, а производство - практически организовано, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо наладить серийное производство, будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано", - сказал Путин на совещании в пятницу.Путин в пятницу вечером собрал совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. На совещании он поблагодарил разработчиков новейшей российской ракетной системы "Орешник".

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

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ракета "орешник", россия, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"