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Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам - РИА Новости, 22.11.2024
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Туризм
 
05:45 22.11.2024 (обновлено: 07:24 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/puteshestviya-1984007059.html
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам - РИА Новости, 22.11.2024
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:45
2024-11-22T07:24
туризм
туризм
новости - туризм
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отдых в россии
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2785 пользователей и выяснили, что 84 процента из них готовы отправиться в новый город или страну, даже если им предложат билеты за несколько часов до вылета самолета или отправления поезда.Две трети (67 процентов) сообщили, что согласны рискнуть и снять номер в бюджетном отеле, ничего о нем не зная. При этом аналогичное решение относительно дорогой гостиницы готова принять только половина опрошенных.Кроме того, большинство путешественников (85 процентов) во время отдыха дегустируют необычные блюда, а 56 процентов соглашаются заняться экстремальными видами спорта.Наименьший энтузиазм у россиян вызывает автостоп: отправиться в такое путешествие готовы только треть респондентов.
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туризм, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели, Гостиницы, отдых в России
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам

OneTwoTrip: 84 процента туристов готовы отправиться в спонтанное путешествие

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае
Мужчина идет по подвесному мосту в парке высокогорных аттракционов Gorky Fly на курорте Красная Поляна в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2785 пользователей и выяснили, что 84 процента из них готовы отправиться в новый город или страну, даже если им предложат билеты за несколько часов до вылета самолета или отправления поезда.
Две трети (67 процентов) сообщили, что согласны рискнуть и снять номер в бюджетном отеле, ничего о нем не зная. При этом аналогичное решение относительно дорогой гостиницы готова принять только половина опрошенных.
Кроме того, большинство путешественников (85 процентов) во время отдыха дегустируют необычные блюда, а 56 процентов соглашаются заняться экстремальными видами спорта.
Наименьший энтузиазм у россиян вызывает автостоп: отправиться в такое путешествие готовы только треть респондентов.
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