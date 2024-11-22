https://ria.ru/20241122/puteshestviya-1984007059.html

Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам

Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам - РИА Новости, 22.11.2024

Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T05:45

2024-11-22T05:45

2024-11-22T07:24

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2785 пользователей и выяснили, что 84 процента из них готовы отправиться в новый город или страну, даже если им предложат билеты за несколько часов до вылета самолета или отправления поезда.Две трети (67 процентов) сообщили, что согласны рискнуть и снять номер в бюджетном отеле, ничего о нем не зная. При этом аналогичное решение относительно дорогой гостиницы готова принять только половина опрошенных.Кроме того, большинство путешественников (85 процентов) во время отдыха дегустируют необычные блюда, а 56 процентов соглашаются заняться экстремальными видами спорта.Наименьший энтузиазм у россиян вызывает автостоп: отправиться в такое путешествие готовы только треть респондентов.

https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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