https://ria.ru/20241122/puteshestviya-1984007059.html
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам - РИА Новости, 22.11.2024
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T05:45
2024-11-22T05:45
2024-11-22T07:24
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2785 пользователей и выяснили, что 84 процента из них готовы отправиться в новый город или страну, даже если им предложат билеты за несколько часов до вылета самолета или отправления поезда.Две трети (67 процентов) сообщили, что согласны рискнуть и снять номер в бюджетном отеле, ничего о нем не зная. При этом аналогичное решение относительно дорогой гостиницы готова принять только половина опрошенных.Кроме того, большинство путешественников (85 процентов) во время отдыха дегустируют необычные блюда, а 56 процентов соглашаются заняться экстремальными видами спорта.Наименьший энтузиазм у россиян вызывает автостоп: отправиться в такое путешествие готовы только треть респондентов.
https://ria.ru/20241112/puteshestviya-1983167842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, отели, гостиницы, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Отели, Гостиницы, отдых в России
Эксперты рассказали, как туристы относятся к спонтанным поездкам
OneTwoTrip: 84 процента туристов готовы отправиться в спонтанное путешествие
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к спонтанным поездкам и авантюрным приключениям, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2785 пользователей и выяснили, что 84 процента из них готовы отправиться в новый город или страну, даже если им предложат билеты за несколько часов до вылета самолета или отправления поезда.
Две трети (67 процентов) сообщили, что согласны рискнуть и снять номер в бюджетном отеле, ничего о нем не зная. При этом аналогичное решение относительно дорогой гостиницы готова принять только половина опрошенных.
Кроме того, большинство путешественников (85 процентов) во время отдыха дегустируют необычные блюда, а 56 процентов соглашаются заняться экстремальными видами спорта.
Наименьший энтузиазм у россиян вызывает автостоп: отправиться в такое путешествие готовы только треть респондентов.