https://ria.ru/20241122/priz-1985241699.html

Архангельская область получила "Золотой каток" за качественные дороги

Архангельская область получила "Золотой каток" за качественные дороги - РИА Новости, 22.11.2024

Архангельская область получила "Золотой каток" за качественные дороги

Архангельская область третий год подряд вошла в десятку регионов-лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:01

2024-11-22T17:01

2024-11-22T17:01

архангельская область

марат хуснуллин

александр цыбульский

жкх

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноя – РИА Новости. Архангельская область третий год подряд вошла в десятку регионов-лидеров в России по ремонту и строительству дорог, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вручил региону приз - "Золотой каток", сообщило министерство транспорта области. "Результаты реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Архангельской области вновь получили высокую оценку на федеральном уровне. В День работника транспорта заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин вручил Архангельской области "Золотой каток", - говорится в сообщении. Глава региона Александр Цыбульский в свою очередь поблагодарил всех, кто занимается строительством и ремонтом дорог, а также работников различных отраслей транспорта. "В Архангельской области, учитывая ее обширные территории, регулярно используется наземный, воздушный, железнодорожный и водный транспорт, а мы работаем и будем работать над обновлением транспортной инфраструктуры", – сообщил в социальных сетях Цыбульский. Как отметили в министерстве, в регионе в рамках дорожного нацпроекта до конца 2024 года в нормативное состояние будет приведено более 130 километров региональных дорог – половина объектов уже введена в эксплуатацию, а другая часть находится в высокой степени готовности. "На сегодняшний день завершены все дорожные работы на объектах Архангельской агломерации: в нормативное состояние приведено почти 15 км местных дорог. Также до конца года в эксплуатацию будут введены 17 мостов, общая протяженность которых составляет более километра. На сегодняшний день на 12 сооружениях дорожные работы завершены", - сообщили в министерстве. Как отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, финансирование дорожной деятельности в текущем году в Архангельской области составило около 7 миллиардов рублей, из них почти 2 миллиарда рублей – федеральная поддержка. В планах региона на 2025 год – отремонтировать 167 километров региональных дорог и 10 мостов общей протяженностью свыше 900 метров уже в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20241111/tekhnologii-1983166433.html

https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

марат хуснуллин, александр цыбульский, жкх