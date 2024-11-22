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В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека - РИА Новости, 22.11.2024
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12:17 22.11.2024 (обновлено: 12:18 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/pozhar-1985162847.html
В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека
В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека - РИА Новости, 22.11.2024
В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека
Пожар произошел в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T12:17
2024-11-22T12:18
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "В 09.36 (мск) по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале по улице Ибакова, д.11 горит квартира на четвертом этаже. Дом 5-этажный… Пострадали три человека, в том числе двое детей отравились продуктами горения, состояние стабильное, в сознании, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", – говорится в сообщении. В доме проводится эвакуация. К тушению привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека

МЧС РФ: три человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Махачкале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
"В 09.36 (мск) по системе 112 поступило сообщение о том, что в городе Махачкале по улице Ибакова, д.11 горит квартира на четвертом этаже. Дом 5-этажный… Пострадали три человека, в том числе двое детей отравились продуктами горения, состояние стабильное, в сознании, доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу", – говорится в сообщении.
В доме проводится эвакуация. К тушению привлечено 26 человек и восемь единиц техники.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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