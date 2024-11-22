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При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:32 22.11.2024 (обновлено: 19:51 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/postradavshiy-1985267817.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:32
2024-11-22T19:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в пятницу глава области информировал, что в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю, транспортное средство полностью сгорело. О пострадавших не сообщалось."Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице, от транспортировки в городскую больницу №2 г. Белгорода отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что село Ясные Зори Белгородского района повторно подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, при повторных атаках никто из жителей не пострадал."Дроном-камикадзе атакован многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбиты окна. Вследствие атак ещё двух БПЛА повреждены "Газель" и легковой автомобиль", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Водитель авто пострадал при атаке дрона ВСУ в Ясных Зорях Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. 22 ноября 2024
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. 22 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. 22 ноября 2024
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу глава области информировал, что в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю, транспортное средство полностью сгорело. О пострадавших не сообщалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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"Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице, от транспортировки в городскую больницу №2 г. Белгорода отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что село Ясные Зори Белгородского района повторно подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, при повторных атаках никто из жителей не пострадал.
"Дроном-камикадзе атакован многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбиты окна. Вследствие атак ещё двух БПЛА повреждены "Газель" и легковой автомобиль", - уточнил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
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