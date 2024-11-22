При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель
Водитель авто пострадал при атаке дрона ВСУ в Ясных Зорях Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. 22 ноября 2024
Последствия атаки ВСУ на автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородской области. 22 ноября 2024
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в пятницу глава области информировал, что в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю, транспортное средство полностью сгорело. О пострадавших не сообщалось.
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"Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице, от транспортировки в городскую больницу №2 г. Белгорода отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что село Ясные Зори Белгородского района повторно подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, при повторных атаках никто из жителей не пострадал.
"Дроном-камикадзе атакован многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбиты окна. Вследствие атак ещё двух БПЛА повреждены "Газель" и легковой автомобиль", - уточнил Гладков.
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