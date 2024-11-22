https://ria.ru/20241122/postradavshiy-1985267817.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.11.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мирный житель

Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:32

2024-11-22T19:32

2024-11-22T19:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля получил осколочные ранения спины и плеча в результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори Белгородского района в пятницу днем, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее в пятницу глава области информировал, что в селе Ясные Зори Белгородского района FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю, транспортное средство полностью сгорело. О пострадавших не сообщалось."Поступила информация, что водитель автомобиля, который сегодня сгорел в результате атаки дрона, получил осколочные ранения спины и плеча. Мужчине оказана необходимая медицинская помощь в Октябрьской районной больнице, от транспортировки в городскую больницу №2 г. Белгорода отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что село Ясные Зори Белгородского района повторно подверглось атакам беспилотников ВСУ. По предварительной информации, при повторных атаках никто из жителей не пострадал."Дроном-камикадзе атакован многоквартирный дом, в результате чего в одной из квартир выбиты окна. Вследствие атак ещё двух БПЛА повреждены "Газель" и легковой автомобиль", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков