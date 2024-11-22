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Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.11.2024
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11:21 22.11.2024 (обновлено: 16:40 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/poperechnyy-1985150234.html
Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии
Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.11.2024
Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей признанного в РФ иноагентом комика и блогера Данилу Поперечного* за дискредитацию российской армии, передает... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:21
2024-11-22T16:40
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей признанного в РФ иноагентом комика и блогера Данилу Поперечного* за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Поперечного* виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.Поперечный в суд не явился, на заседание пришел его представитель. Согласно материалам дела, комик в социальной сети Instagram** разместил тематический пост, направленный на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.Представитель просила суд прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности. Она считает, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241122/belyy-1985119421.html
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происшествия, москва, данила поперечный
Происшествия, Москва, Данила Поперечный
Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии

Комика Поперечного оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВидеоблогер Данила Поперечный*
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Видеоблогер Данила Поперечный*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей признанного в РФ иноагентом комика и блогера Данилу Поперечного* за дискредитацию российской армии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Поперечного* виновным… назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Вчера, 07:31
Поперечный в суд не явился, на заседание пришел его представитель. Согласно материалам дела, комик в социальной сети Instagram** разместил тематический пост, направленный на негативное отношение о проведении СВО на территории Украины.
Представитель просила суд прекратить производство по административному делу в связи с истечением срока давности. Она считает, что привлечение ее клиента к ответственности незаконно.
В июне министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.
Ранее в суде стало известно, что одной из причин внесения его в реестр стало получение им более 60 тысяч долларов от иностранных организаций из США и Ирландии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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