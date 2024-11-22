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В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра - РИА Новости, 22.11.2024
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11:35 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/pogoda-1985152728.html
В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра
В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра - РИА Новости, 22.11.2024
В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра
Свыше 3 тысяч домов и 1 социальный объект остались без света в 292 населенных пунктах Орловской области из-за сильного ветра, энергетики устраняют повреждения... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:35
2024-11-22T11:35
происшествия
орловская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 3 тысяч домов и 1 социальный объект остались без света в 292 населенных пунктах Орловской области из-за сильного ветра, энергетики устраняют повреждения на объектах электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В Орловской области произошли массовые отключения электросетевых объектов из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 метров в секунду. Максимальные порывы ветра зафиксированы в Ливенском и Верховском районах. На 7.00 часов 22 ноября на контроле орловских энергетиков остаются отключения в 15 муниципальных образованиях… всего 292 населенных пунктов, 3205 домов, 1 социально-значимый объект", – говорится в сообщении. По данным властей, к аварийно-восстановительным работам на поврежденных участках привлечено 68 бригад, 183 человека и 83 единицы техники филиала ПАО "Россети Центр", электроснабжение будет восстановлено в пятницу ориентировочно до 17.00 мск. В настоящее время погодные условия стабилизировались, и на предстоящие сутки опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241122/shtorm-1985150867.html
https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985132978.html
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происшествия, орловская область
Происшествия, Орловская область
В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра

В Орловской области более трех тысяч домов остались без света из-за ветра

© РИА Новости / Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры электричества
Опоры электричества - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Опоры электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 3 тысяч домов и 1 социальный объект остались без света в 292 населенных пунктах Орловской области из-за сильного ветра, энергетики устраняют повреждения на объектах электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В Орловской области произошли массовые отключения электросетевых объектов из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 метров в секунду. Максимальные порывы ветра зафиксированы в Ливенском и Верховском районах. На 7.00 часов 22 ноября на контроле орловских энергетиков остаются отключения в 15 муниципальных образованиях… всего 292 населенных пунктов, 3205 домов, 1 социально-значимый объект", – говорится в сообщении.
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По данным властей, к аварийно-восстановительным работам на поврежденных участках привлечено 68 бригад, 183 человека и 83 единицы техники филиала ПАО "Россети Центр", электроснабжение будет восстановлено в пятницу ориентировочно до 17.00 мск.
В настоящее время погодные условия стабилизировались, и на предстоящие сутки опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, добавили в пресс-службе.
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