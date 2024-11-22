https://ria.ru/20241122/pogoda-1985152728.html

В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра

В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра - РИА Новости, 22.11.2024

В Орловской области три тысячи домов остались без света из-за ветра

Свыше 3 тысяч домов и 1 социальный объект остались без света в 292 населенных пунктах Орловской области из-за сильного ветра, энергетики устраняют повреждения... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:35

2024-11-22T11:35

2024-11-22T11:35

происшествия

орловская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Свыше 3 тысяч домов и 1 социальный объект остались без света в 292 населенных пунктах Орловской области из-за сильного ветра, энергетики устраняют повреждения на объектах электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства региона. "В Орловской области произошли массовые отключения электросетевых объектов из-за сильного дождя и порывов ветра до 25 метров в секунду. Максимальные порывы ветра зафиксированы в Ливенском и Верховском районах. На 7.00 часов 22 ноября на контроле орловских энергетиков остаются отключения в 15 муниципальных образованиях… всего 292 населенных пунктов, 3205 домов, 1 социально-значимый объект", – говорится в сообщении. По данным властей, к аварийно-восстановительным работам на поврежденных участках привлечено 68 бригад, 183 человека и 83 единицы техники филиала ПАО "Россети Центр", электроснабжение будет восстановлено в пятницу ориентировочно до 17.00 мск. В настоящее время погодные условия стабилизировались, и на предстоящие сутки опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241122/shtorm-1985150867.html

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орловская область

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происшествия, орловская область