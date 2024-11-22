https://ria.ru/20241122/podmoskove-1985132978.html
В Подмосковье из-за штормового ветра упали 164 дерева
В Подмосковье из-за штормового ветра упали 164 дерева - РИА Новости, 22.11.2024
В Подмосковье из-за штормового ветра упали 164 дерева
Падение 164 деревьев зарегистрировано в 36 городских округах на территории Московской области при прохождении мощного циклона, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T09:56
2024-11-22T09:56
2024-11-22T10:09
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Падение 164 деревьев зарегистрировано в 36 городских округах на территории Московской области при прохождении мощного циклона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошло падение 164 деревьев в 36 городских округах Подмосковья", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что работы по распиловке и уборке упавших деревьев ведутся силами аварийных бригад администраций городских округов.
https://ria.ru/20241122/moskva-1985123127.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из-за штормового ветра упали 164 дерева
В 36 городских округах Подмосковья из-за штормового ветра упали 164 дерева