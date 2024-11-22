https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985263236.html

Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта

Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта - РИА Новости, 22.11.2024

Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта

Компании Смоленской области смогут легко и быстро получать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T18:57

2024-11-22T18:57

2024-11-22T18:57

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

василий анохин

смоленск

россия

смоленская область

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компании Смоленской области смогут легко и быстро получать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках, получения необходимых разрешительных документов до государственной и финансовой поддержки, соответствующее соглашение заключено между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительством Смоленской области, сообщает центр."Договоренности подразумевают развитие и совершенствование системы поддержки внешнеторговой деятельности в регионе. Подписи в документе поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Церемония подписания состоялась в рамках международного форума "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске 22 ноября", - говорится в сообщении.Ключевым направлением сотрудничества станет интеграция государственной цифровой платформы "Мой экспорт" с информационным порталом поддержки экспорта Смоленской области. Это позволит смоленским компаниям получить удобный и беспрепятственный доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки. Документ также предусматривает совместную работу, ориентированную на поддержку смоленского бизнеса для выхода на новые зарубежные рынки, проведение мероприятий и оказание консультационной и методической поддержки по вопросам ВЭД."Мы высоко ценим активное участие Смоленской области в популяризации платформы "Мой экспорт". В текущем году количество зарегистрированных на платформе юридических лиц из Смоленской области выросло на впечатляющие 29%. Кроме того, на 30% по сравнению с прошлым годом увеличилось число компаний, заключивших экспортные контракты благодаря услугам платформы. Такая динамика наглядно демонстрирует эффективность избранного Смоленской областью курса на цифровизацию и доступность государственных услуг для бизнес-сообщества", - подчеркнула Никишина.В рамках соглашения планируется реализовать перекрестное размещение информации о мерах поддержки и услугах, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях, на платформе "Мой экспорт" и официальном сайте Центра поддержки экспорта Смоленской области."Российский экспортный центр обладает уникальным опытом, компетенциями и предлагает эффективные инструменты поддержки экспорта. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество принесет ощутимые результаты, в том числе увеличение объемов экспорта из Смоленской области и повышение эффективности использования как федеральных, так и региональных мер государственной поддержки. Наша цель – сделать помощь экспортерам максимально доступной и понятной", - рассказал Анохин.На сегодняшний день на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано более 330 компаний (юридические лица и индивидуальные предприниматели) из Смоленской области, почти 89% из которых относятся к сегменту МСП. Им было оказано свыше 10,7 тысячи услуг. Наиболее популярные услуги: получение фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, формирование отчетов по товарно-страновому профилю со списком потенциальных покупателей и экспорту по выбранному товару, а также подбор маркетплейсов.

https://ria.ru/20241122/rets-1985262254.html

https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html

смоленск

россия

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, василий анохин, смоленск, россия, смоленская область