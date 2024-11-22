https://ria.ru/20241122/podderzhka-1985263236.html
Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта
Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта - РИА Новости, 22.11.2024
Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта
Компании Смоленской области смогут легко и быстро получать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T18:57
2024-11-22T18:57
2024-11-22T18:57
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
василий анохин
смоленск
россия
смоленская область
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компании Смоленской области смогут легко и быстро получать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках, получения необходимых разрешительных документов до государственной и финансовой поддержки, соответствующее соглашение заключено между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительством Смоленской области, сообщает центр."Договоренности подразумевают развитие и совершенствование системы поддержки внешнеторговой деятельности в регионе. Подписи в документе поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Церемония подписания состоялась в рамках международного форума "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске 22 ноября", - говорится в сообщении.Ключевым направлением сотрудничества станет интеграция государственной цифровой платформы "Мой экспорт" с информационным порталом поддержки экспорта Смоленской области. Это позволит смоленским компаниям получить удобный и беспрепятственный доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки. Документ также предусматривает совместную работу, ориентированную на поддержку смоленского бизнеса для выхода на новые зарубежные рынки, проведение мероприятий и оказание консультационной и методической поддержки по вопросам ВЭД."Мы высоко ценим активное участие Смоленской области в популяризации платформы "Мой экспорт". В текущем году количество зарегистрированных на платформе юридических лиц из Смоленской области выросло на впечатляющие 29%. Кроме того, на 30% по сравнению с прошлым годом увеличилось число компаний, заключивших экспортные контракты благодаря услугам платформы. Такая динамика наглядно демонстрирует эффективность избранного Смоленской областью курса на цифровизацию и доступность государственных услуг для бизнес-сообщества", - подчеркнула Никишина.В рамках соглашения планируется реализовать перекрестное размещение информации о мерах поддержки и услугах, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях, на платформе "Мой экспорт" и официальном сайте Центра поддержки экспорта Смоленской области."Российский экспортный центр обладает уникальным опытом, компетенциями и предлагает эффективные инструменты поддержки экспорта. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество принесет ощутимые результаты, в том числе увеличение объемов экспорта из Смоленской области и повышение эффективности использования как федеральных, так и региональных мер государственной поддержки. Наша цель – сделать помощь экспортерам максимально доступной и понятной", - рассказал Анохин.На сегодняшний день на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано более 330 компаний (юридические лица и индивидуальные предприниматели) из Смоленской области, почти 89% из которых относятся к сегменту МСП. Им было оказано свыше 10,7 тысячи услуг. Наиболее популярные услуги: получение фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, формирование отчетов по товарно-страновому профилю со списком потенциальных покупателей и экспорту по выбранному товару, а также подбор маркетплейсов.
https://ria.ru/20241122/rets-1985262254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, василий анохин, смоленск, россия, смоленская область
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Василий Анохин, Смоленск, Россия, Смоленская область
Смоленским бизнесменам будет еще удобнее найти меры поддержки для экспорта
Смоленские бизнесмены получат доступ к региональным мерам поддержки
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компании Смоленской области смогут легко и быстро получать доступ к федеральным и региональным мерам поддержки: от поиска информации о зарубежных рынках, получения необходимых разрешительных документов до государственной и финансовой поддержки, соответствующее соглашение заключено между Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительством Смоленской области, сообщает центр.
"Договоренности подразумевают развитие и совершенствование системы поддержки внешнеторговой деятельности в регионе. Подписи в документе поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Церемония подписания состоялась в рамках международного форума "Есть ли будущее у экспорта?" в Смоленске 22 ноября", - говорится в сообщении.
Ключевым направлением сотрудничества станет интеграция государственной цифровой платформы "Мой экспорт" с информационным порталом поддержки экспорта Смоленской области. Это позволит смоленским компаниям получить удобный и беспрепятственный доступ к полному спектру федеральных и региональных мер поддержки. Документ также предусматривает совместную работу, ориентированную на поддержку смоленского бизнеса для выхода на новые зарубежные рынки, проведение мероприятий и оказание консультационной и методической поддержки по вопросам ВЭД.
"Мы высоко ценим активное участие Смоленской области в популяризации платформы "Мой экспорт". В текущем году количество зарегистрированных на платформе юридических лиц из Смоленской области выросло на впечатляющие 29%. Кроме того, на 30% по сравнению с прошлым годом увеличилось число компаний, заключивших экспортные контракты благодаря услугам платформы. Такая динамика наглядно демонстрирует эффективность избранного Смоленской областью курса на цифровизацию и доступность государственных услуг для бизнес-сообщества", - подчеркнула Никишина
.
В рамках соглашения планируется реализовать перекрестное размещение информации о мерах поддержки и услугах, предоставляемых на федеральном и региональном уровнях, на платформе "Мой экспорт" и официальном сайте Центра поддержки экспорта Смоленской области.
"Российский экспортный центр обладает уникальным опытом, компетенциями и предлагает эффективные инструменты поддержки экспорта. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество принесет ощутимые результаты, в том числе увеличение объемов экспорта из Смоленской области и повышение эффективности использования как федеральных, так и региональных мер государственной поддержки. Наша цель – сделать помощь экспортерам максимально доступной и понятной", - рассказал Анохин.
На сегодняшний день на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано более 330 компаний (юридические лица и индивидуальные предприниматели) из Смоленской области, почти 89% из которых относятся к сегменту МСП. Им было оказано свыше 10,7 тысячи услуг. Наиболее популярные услуги: получение фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, формирование отчетов по товарно-страновому профилю со списком потенциальных покупателей и экспорту по выбранному товару, а также подбор маркетплейсов.