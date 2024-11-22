https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"
Великобритания продолжит поддерживать Киев, несмотря на заявление России об использовании ракеты "Орешник", пишет Standard со ссылкой на главу МВД страны Иветт... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:28
2024-11-22T14:28
2024-11-22T14:28
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ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Великобритания продолжит поддерживать Киев, несмотря на заявление России об использовании ракеты "Орешник", пишет Standard со ссылкой на главу МВД страны Иветт Купер."В этих заявлениях нет ничего нового, и Великобритания также ясно дает понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте", — приводят ее слова журналисты.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Запад прислушался к заявлениям президента России Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".В четверг российский лидер сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-11-22T14:28
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В мире, Великобритания, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"
Глава МВД Британии: Лондон продолжит поддержку Киева после запуска "Орешника"