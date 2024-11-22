https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html

В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"

В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"

Великобритания продолжит поддерживать Киев, несмотря на заявление России об использовании ракеты "Орешник", пишет Standard со ссылкой на главу МВД страны Иветт... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T14:28

2024-11-22T14:28

2024-11-22T14:28

в мире

великобритания

россия

киев

владимир путин

дмитрий песков

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985093379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a4cbef89cbe71ce9584ffeea16cff75.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Великобритания продолжит поддерживать Киев, несмотря на заявление России об использовании ракеты "Орешник", пишет Standard со ссылкой на главу МВД страны Иветт Купер."В этих заявлениях нет ничего нового, и Великобритания также ясно дает понять, что всецело поддерживает Украину в этом конфликте", — приводят ее слова журналисты.В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия предпочла бы, чтобы Запад прислушался к заявлениям президента России Владимира Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника".В четверг российский лидер сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС России в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.

https://ria.ru/20241122/bloomberg-1985185822.html

https://ria.ru/20241122/ssha-1985154414.html

великобритания

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T14:28 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"