Интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области резко сократилась
Интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области резко сократилась за сутки
Местная жительница показывает осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки три населенных пункта подверглись атакам. Было выпущено 11 снарядов и один дрон в четырех приграничных районах. Пострадавших и разрушений нет. Согласно данным статистики, за период с понедельника по среду среднее число выпущенных снарядов составляло 30 в день, в то время как количество дронов достигало 47. В четверг наблюдается заметный спад активности, как по количеству выпущенных снарядов, так и по использованию беспилотников.
"Над Белгородским районом сбит один беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу с помощью 3 артиллерийских снарядов. Без последствий. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 3 снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Шебекинском муниципальном округе хутор Марьино обстрелян 5 артснарядами.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.