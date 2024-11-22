https://ria.ru/20241122/obstrely-1985146499.html

Интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области резко сократилась

Интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области резко сократилась - РИА Новости, 22.11.2024

Интенсивность ударов ВСУ по Белгородской области резко сократилась

Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из сводки главы региона Вячеслава... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:06

2024-11-22T11:06

2024-11-22T11:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Интенсивность обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины резко сократилась за прошедшие сутки, следует из сводки главы региона Вячеслава Гладкова в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки три населенных пункта подверглись атакам. Было выпущено 11 снарядов и один дрон в четырех приграничных районах. Пострадавших и разрушений нет. Согласно данным статистики, за период с понедельника по среду среднее число выпущенных снарядов составляло 30 в день, в то время как количество дронов достигало 47. В четверг наблюдается заметный спад активности, как по количеству выпущенных снарядов, так и по использованию беспилотников. "Над Белгородским районом сбит один беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу с помощью 3 артиллерийских снарядов. Без последствий. В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 3 снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Шебекинском муниципальном округе хутор Марьино обстрелян 5 артснарядами. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241122/izvineniya-1985111339.html

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

белгородская область

украина

белгородский район

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Варвара Скокшина

белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность