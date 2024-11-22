https://ria.ru/20241122/moskva-1985236221.html

Выставка "Русское невероятное" открылась в Москве

Выставка "Русское невероятное" открылась в Москве - РИА Новости, 22.11.2024

Выставка "Русское невероятное" открылась в Москве

Выставка "Русское невероятное" открылась в пятницу в центре "Зотов" (проект банка ВТБ) в столице, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:58

2024-11-22T16:58

2024-11-22T16:58

москва

втб (банк)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Выставка "Русское невероятное" открылась в пятницу в центре "Зотов" (проект банка ВТБ) в столице, сообщает пресс-служба кредитной организации. Выставка приурочена к двухлетию центра. Экспозиция исследует методы конструктивизма через призму русской культуры, объединяя искусство от Средневековья до современности. "За два года центр "Зотов" стал значимым местом для диалога о культурных феноменах, и мы гордимся результатами: десятки успешных выставок, лекций и образовательных программ. Выставка "Русское невероятное" — еще один шаг в сохранении и осмыслении нашего наследия. Для нас важно, что проект не только исследует глубинную суть конструктивизма, но и анализирует связь между различными направлениями отечественного искусства и культуры", – прокомментировала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева. На выставке представлена древнерусская живопись и кинетизм, конструктивизм, нонконформизм, авангард и современное искусство. Вопрос, откуда возник конструктивизм и почему он стал таким многогранным, кураторы предлагают изучать через ключевые черты русского культурного ландшафта. Экспонаты разных эпох и направлений погружают посетителей в разные контексты, а архитектура выставки проводит через тематические разделы, рассказывающие о поисках и открытиях художников. "За два года работы центра мы с командой запустили много важных проектов, среди них десятки выставок, тематических уикендов, больших театральных проектов, кинопрограмм и мастер-классов для всей семьи. Также осенью этого года в центре прошла первая научная конференция, посвященная наследию конструктивизма и других направлений авангарда. С самого начала работы мы не перестаем изучать, систематизировать и актуализировать тему конструктивизма", - рассказала генеральный директор центра "Зотов" Дарья Филиппова. Она добавила, что новая выставка подходит к этой задаче не с точки зрения истории или культуры, а философски, но при этом очень доступно. "Мы пытаемся отыскать ответы на вопросы: что такое конструктивизм и почему он зародился именно в России, обращаясь к самой сути творческого процесса. Исследуем, какие характеристики пространства и мышления влияют на отечественных художников от Средних веков до наших дней. Выставка доступна для широкой аудитории, потому что каждый найдет в ней что-то свое, близкое и знакомое", – подчеркнула Филиппова. Экспозиция объединит 144 экспоната, представляющие живопись, скульптуру, графику, декоративно-прикладное искусство, видеоарт и инсталляции из 29 российских государственных музеев и галерей, а также 8 частных собраний. С экспонатами конструктивистов будут соседствовать как работы нонконформистов, так и современных художников: Павел Филонов, Николай Суетин, Кузьма Петров-Водкин, Наталия Гончарова, Иван Леонидов, Яков Чернихов, Эрик Булатов и другие. Экспериментальность выставочного проекта будет поддержана специально созданной для этого музыкальной средой. Кроме того, выставку сопроводит насыщенная параллельная программа, включающая диджей-сет электронной музыки, концерт, лекции, кинопоказы и авторские курсы. Выставка продлится до 23 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241122/khotsenko--1985135264.html

https://ria.ru/20241120/razvlecheniya-1984889816.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, втб (банк)