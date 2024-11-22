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В Музее городского хозяйства в Москве реализовали 37 идей по мероприятиям - РИА Новости, 22.11.2024
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08:13 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/moskva-1985121723.html
В Музее городского хозяйства в Москве реализовали 37 идей по мероприятиям
В Музее городского хозяйства в Москве реализовали 37 идей по мероприятиям - РИА Новости, 22.11.2024
В Музее городского хозяйства в Москве реализовали 37 идей по мероприятиям
В Москве реализовано 37 идей от жителей по проведению мероприятий в Музее городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T08:13
2024-11-22T08:13
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве реализовано 37 идей от жителей по проведению мероприятий в Музее городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На платформе "Город идей" в прошлом (2023 - ред.) году завершился проект "Музей городского хозяйства", посвященный развитию уникального музея городских служб столицы, которые круглосуточно работают на благо жителей мегаполиса. С 27 июня по 3 июля жители столицы предлагали идеи по проведению мероприятий в Музее городского хозяйства Москвы и развитию досуга для детей. На сегодняшний день 37 из 40 отобранных экспертами инициатив реализовано", - говорится в сообщении. В числе реализованных предложений - аудиогид на трех языках, поэтический конкурс, лекции и квест для школьников.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984877022.html
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы

В Музее городского хозяйства в Москве реализовали 37 идей по мероприятиям

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музей городского хозяйства Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве реализовано 37 идей от жителей по проведению мероприятий в Музее городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На платформе "Город идей" в прошлом (2023 - ред.) году завершился проект "Музей городского хозяйства", посвященный развитию уникального музея городских служб столицы, которые круглосуточно работают на благо жителей мегаполиса. С 27 июня по 3 июля жители столицы предлагали идеи по проведению мероприятий в Музее городского хозяйства Москвы и развитию досуга для детей. На сегодняшний день 37 из 40 отобранных экспертами инициатив реализовано", - говорится в сообщении.
В числе реализованных предложений - аудиогид на трех языках, поэтический конкурс, лекции и квест для школьников.
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