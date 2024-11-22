https://ria.ru/20241122/mobilizatsiya-1985266515.html

В Харьковской области усилят мобилизацию

В Харьковской области усилят мобилизацию - РИА Новости, 22.11.2024

В Харьковской области усилят мобилизацию

Глава областной военной администрации Олег Синегубов на заседании совета обороны в пятницу заявил, что в регионе будут усилены мобилизационные мероприятия. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:23

2024-11-22T19:23

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Глава областной военной администрации Олег Синегубов на заседании совета обороны в пятницу заявил, что в регионе будут усилены мобилизационные мероприятия. "На сегодняшнем заседании совета обороны области обсудили процессы в регионе и усиление обороноспособности Харьковской области. Заслушали доклады руководителей ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) и национальной полиции области по текущей ситуации. Работаем над повышением эффективности мобилизационных мероприятий", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", Харьков уже и так опустел из-за тотальной мобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241114/skhemy-1983746433.html

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