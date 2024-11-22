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В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
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17:14 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/mery-1985243416.html
В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"
В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"
Необходимо найти дипломатическое решение для украинского конфликта после удара российской ракеты "Орешник", заявила сопредседатель немецкой правой партии... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T17:14
2024-11-22T17:14
в мире
украина
днепропетровск
германия
дмитрий песков
владимир путин
джо байден
ракета "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо найти дипломатическое решение для украинского конфликта после удара российской ракеты "Орешник", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X."Спираль эскалации в войне на Украине ускоряется. Это очень тревожно! Необходимо срочно искать дипломатическое решение, чтобы предотвратить катастрофу", — пишет немецкий политик.В пятницу Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник". Российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В сообщении подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
https://ria.ru/20241122/polsha-1985213838.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
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в мире, украина, днепропетровск, германия, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
В мире, Украина, Днепропетровск, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"

Депутат Вайдель призвала к дипломатии по Украине после удара "Орешником"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо найти дипломатическое решение для украинского конфликта после удара российской ракеты "Орешник", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X.
«
"Спираль эскалации в войне на Украине ускоряется. Это очень тревожно! Необходимо срочно искать дипломатическое решение, чтобы предотвратить катастрофу", — пишет немецкий политик.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В армии Польши пришли в ужас от удара "Орешником"
Вчера, 15:10
В пятницу Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник". Российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В сообщении подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.
Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.
Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.
Применение новейшей ракеты Орешник - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Британии сделали дерзкое заявление после российского удара "Орешником"
Вчера, 14:28
 
В миреУкраинаДнепропетровскГерманияДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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