https://ria.ru/20241122/mery-1985243416.html

В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"

В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

В Германии предложили радикальные меры по Украине после удара "Орешником"

Необходимо найти дипломатическое решение для украинского конфликта после удара российской ракеты "Орешник", заявила сопредседатель немецкой правой партии... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T17:14

2024-11-22T17:14

2024-11-22T17:14

в мире

украина

днепропетровск

германия

дмитрий песков

владимир путин

джо байден

ракета "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Необходимо найти дипломатическое решение для украинского конфликта после удара российской ракеты "Орешник", заявила сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в социальной сети X."Спираль эскалации в войне на Украине ускоряется. Это очень тревожно! Необходимо срочно искать дипломатическое решение, чтобы предотвратить катастрофу", — пишет немецкий политик.В пятницу Министерство обороны сообщило подробности первого боевого применения баллистической ракеты "Орешник". Российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. В сообщении подчеркнули, что все боевые блоки достигли цели.Пуск "Орешника" стал ответом на удары американским и британским дальнобойным вооружением по объектам на территории России.Об испытаниях новой ракеты сообщил Владимир Путин, который вечером 21 ноября выступил с заявлением. Как указал президент, военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Москва после испытаний не контактировала с администрацией президента США Джо Байдена, но перед запуском было отправлено автоматическое предупреждение, так как "Орешник" — баллистическая ракета.

https://ria.ru/20241122/polsha-1985213838.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985202666.html

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днепропетровск

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-11-22T17:14 true PT0M11S

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в мире, украина, днепропетровск, германия, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"