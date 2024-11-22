https://ria.ru/20241122/medali-1985226203.html

Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"

Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала" - РИА Новости, 22.11.2024

Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с многодетными семьями и вручил жительницам региона медали "Материнская слава Ямала",... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:05

2024-11-22T16:05

2024-11-22T16:05

ямало-ненецкий автономный округ

салехард

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с многодетными семьями и вручил жительницам региона медали "Материнская слава Ямала", сообщает в пятницу правительство ЯНАО. "Мамы - наша большая гордость. Мы будем прилагать все усилия, чтобы округ становился лучшей территорией детства, чтобы семьи с детьми чувствовали поддержку - от планирования беременности, рождения малыша до поступления ребенка в вуз. С радостью отмечу, что у нас это получается - наш северный регион четвертый по рождаемости в стране. Семьи становятся больше, значит, северяне чувствуют уверенность в благополучном завтра на Ямале", - приводятся в сообщении слова губернатора. Награда присуждается матерям, прожившим в округе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четверых и более детей. Региональных наград удостоены 27 северянок, 11 из них приехали на вручение в Салехард. Торжественные церемонии прошли и в других муниципальных образованиях. В общей сложности с 2009 года, когда была учреждена медаль "Материнская слава Ямала", наград удостоены 318 жительниц автономного округа.

https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

салехард, дмитрий артюхов