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Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала" - РИА Новости, 22.11.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:05 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/medali-1985226203.html
Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"
Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала" - РИА Новости, 22.11.2024
Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с многодетными семьями и вручил жительницам региона медали "Материнская слава Ямала",... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:05
2024-11-22T16:05
ямало-ненецкий автономный округ
салехард
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с многодетными семьями и вручил жительницам региона медали "Материнская слава Ямала", сообщает в пятницу правительство ЯНАО. "Мамы - наша большая гордость. Мы будем прилагать все усилия, чтобы округ становился лучшей территорией детства, чтобы семьи с детьми чувствовали поддержку - от планирования беременности, рождения малыша до поступления ребенка в вуз. С радостью отмечу, что у нас это получается - наш северный регион четвертый по рождаемости в стране. Семьи становятся больше, значит, северяне чувствуют уверенность в благополучном завтра на Ямале", - приводятся в сообщении слова губернатора. Награда присуждается матерям, прожившим в округе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четверых и более детей. Региональных наград удостоены 27 северянок, 11 из них приехали на вручение в Салехард. Торжественные церемонии прошли и в других муниципальных образованиях. В общей сложности с 2009 года, когда была учреждена медаль "Материнская слава Ямала", наград удостоены 318 жительниц автономного округа.
https://ria.ru/20241121/dokhod-1985080086.html
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салехард, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Дмитрий Артюхов

Губернатор Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил медали "Материнская слава Ямала"
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил медали Материнская слава Ямала - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с многодетными семьями и вручил жительницам региона медали "Материнская слава Ямала", сообщает в пятницу правительство ЯНАО.
"Мамы - наша большая гордость. Мы будем прилагать все усилия, чтобы округ становился лучшей территорией детства, чтобы семьи с детьми чувствовали поддержку - от планирования беременности, рождения малыша до поступления ребенка в вуз. С радостью отмечу, что у нас это получается - наш северный регион четвертый по рождаемости в стране. Семьи становятся больше, значит, северяне чувствуют уверенность в благополучном завтра на Ямале", - приводятся в сообщении слова губернатора.
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаМедаль "Материнская слава Ямала" и удостоверение к медали
Медаль Материнская слава Ямала и удостоверение к медали - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Медаль "Материнская слава Ямала" и удостоверение к медали
Награда присуждается матерям, прожившим в округе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четверых и более детей. Региональных наград удостоены 27 северянок, 11 из них приехали на вручение в Салехард. Торжественные церемонии прошли и в других муниципальных образованиях.
В общей сложности с 2009 года, когда была учреждена медаль "Материнская слава Ямала", наград удостоены 318 жительниц автономного округа.
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Ямало-Ненецкий автономный округСалехардДмитрий Артюхов
 
 
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