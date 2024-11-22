https://ria.ru/20241122/lyubimova-1985294368.html

Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 22.11.2024

Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Сербии, объединяет талантливых, творческих людей, которые своим трудом прославляют... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T22:42

2024-11-22T22:42

2024-11-22T22:42

сербия

россия

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ольга любимова

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ДРВЕНГРАД (Сербия), 22 ноя - РИА Новости. Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Сербии, объединяет талантливых, творческих людей, которые своим трудом прославляют героизм, мужество и силу духа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем приветственном выступлении на открытии фестиваля. "Приветствую вас на показах международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в республике Сербия. Смотр объединяет талантливых документалистов, военных корреспондентов, артистов, поэтов и всех, кто своим трудом сохраняет и прославляет героизм, мужество и силу духа", - сказала она в видеообращении. Министр отметила, что каждый показ - это честная, трогательная летопись, которая находит отклик в сердцах миллионов. Любимова напомнила, что в 2024 году программа фестиваля включает более 70 картин, посвященных в том числе защитникам Донбасса, героям фронта и тыла. Фильмы уже увидели в российских городах и в 18 зарубежных странах. Особого внимания заслуживает лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской", который представляет уникальный ракурс событий на Балканах 30-летней давности, подчеркнула Любимова. Министр поблагодарила организаторов, создавших пространство для диалога об идеалах и ценностях, и пожелала представленным работам найти своего зрителя. Фестиваль "RT.Док:Время наших героев", посвященный героям СВО, проходит с 22 по 24 ноября в сербском Дрвенграде - "деревне Эмира Кустурицы". Участниками фестиваля станут сам режиссер Эмир Кустурица, который в эти дни отметит 70-летний юбилей, известные российские военкоры, в том числе Александр Сладков, Ольга Кирий и Артем Сомов, а также сербские политики и журналисты.

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, россия, донбасс, ольга любимова, эмир кустурица, культура