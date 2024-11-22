Рейтинг@Mail.ru
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lyubimova-1985294368.html
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 22.11.2024
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Сербии, объединяет талантливых, творческих людей, которые своим трудом прославляют... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T22:42
2024-11-22T22:42
сербия
россия
донбасс
ольга любимова
эмир кустурица
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_0b2cadb25ec22a217c54a622993225d0.jpg
ДРВЕНГРАД (Сербия), 22 ноя - РИА Новости. Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Сербии, объединяет талантливых, творческих людей, которые своим трудом прославляют героизм, мужество и силу духа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем приветственном выступлении на открытии фестиваля. "Приветствую вас на показах международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в республике Сербия. Смотр объединяет талантливых документалистов, военных корреспондентов, артистов, поэтов и всех, кто своим трудом сохраняет и прославляет героизм, мужество и силу духа", - сказала она в видеообращении. Министр отметила, что каждый показ - это честная, трогательная летопись, которая находит отклик в сердцах миллионов. Любимова напомнила, что в 2024 году программа фестиваля включает более 70 картин, посвященных в том числе защитникам Донбасса, героям фронта и тыла. Фильмы уже увидели в российских городах и в 18 зарубежных странах. Особого внимания заслуживает лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской", который представляет уникальный ракурс событий на Балканах 30-летней давности, подчеркнула Любимова. Министр поблагодарила организаторов, создавших пространство для диалога об идеалах и ценностях, и пожелала представленным работам найти своего зрителя. Фестиваль "RT.Док:Время наших героев", посвященный героям СВО, проходит с 22 по 24 ноября в сербском Дрвенграде - "деревне Эмира Кустурицы". Участниками фестиваля станут сам режиссер Эмир Кустурица, который в эти дни отметит 70-летний юбилей, известные российские военкоры, в том числе Александр Сладков, Ольга Кирий и Артем Сомов, а также сербские политики и журналисты.
https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html
https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html
сербия
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984411452_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_e553a17981101d4fe7d14d3c908cfed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, донбасс, ольга любимова, эмир кустурица, культура
Сербия, Россия, Донбасс, Ольга Любимова, Эмир Кустурица, Культура
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Любимова: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет талантливых людей

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДРВЕНГРАД (Сербия), 22 ноя - РИА Новости. Международный кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев", открывшийся в Сербии, объединяет талантливых, творческих людей, которые своим трудом прославляют героизм, мужество и силу духа, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем приветственном выступлении на открытии фестиваля.
"Приветствую вас на показах международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев" в республике Сербия. Смотр объединяет талантливых документалистов, военных корреспондентов, артистов, поэтов и всех, кто своим трудом сохраняет и прославляет героизм, мужество и силу духа", - сказала она в видеообращении.
Постер документального фильма Сила - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Докфильм RT о волонтерах в зоне СВО завоевал Гран-при кинофестиваля в Омске
8 апреля, 18:15
Министр отметила, что каждый показ - это честная, трогательная летопись, которая находит отклик в сердцах миллионов.
Любимова напомнила, что в 2024 году программа фестиваля включает более 70 картин, посвященных в том числе защитникам Донбасса, героям фронта и тыла. Фильмы уже увидели в российских городах и в 18 зарубежных странах. Особого внимания заслуживает лента "Боснийский разлом. Взгляд из Республики Сербской", который представляет уникальный ракурс событий на Балканах 30-летней давности, подчеркнула Любимова.
Министр поблагодарила организаторов, создавших пространство для диалога об идеалах и ценностях, и пожелала представленным работам найти своего зрителя.
Фестиваль "RT.Док:Время наших героев", посвященный героям СВО, проходит с 22 по 24 ноября в сербском Дрвенграде - "деревне Эмира Кустурицы". Участниками фестиваля станут сам режиссер Эмир Кустурица, который в эти дни отметит 70-летний юбилей, известные российские военкоры, в том числе Александр Сладков, Ольга Кирий и Артем Сомов, а также сербские политики и журналисты.
RT. Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
RT объявил программу фестиваля "RT.Док: Время наших героев" в Дагестане
19 августа, 19:31
 
СербияРоссияДонбассОльга ЛюбимоваЭмир КустурицаКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала