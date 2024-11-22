https://ria.ru/20241122/liksutov-1985148134.html

Ликсутов: спортивно-досуговый комплекс откроется на площадке "Алабушево"

Ликсутов: спортивно-досуговый комплекс откроется на площадке "Алабушево" - РИА Новости, 22.11.2024

Ликсутов: спортивно-досуговый комплекс откроется на площадке "Алабушево"

Особая экономическая зона "Технополис Москва" активно развивает социальную инфраструктуру, внедряя на площадках подход "город в городе", на данный момент... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T11:13

2024-11-22T11:13

2024-11-22T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985147972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_754d3bf7999f795052f0a51481dcb613.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" активно развивает социальную инфраструктуру, внедряя на площадках подход "город в городе", на данный момент подходит к концу строительство спортивно-досугового комплекса в Зеленограде на площадке "Алабушево", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Сергея Собянина активно возводим социальную инфраструктуру для жителей Москвы. В скором времени откроем спорткомплекс в "Алабушево" общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут расположены два ледовых поля, разминочная зона для фигуристов и тренировочная – для хоккеистов, корт для большого тенниса и многое другое. На втором этаже разместятся залы для различных тренировок, площадки для презентаций, а также переговорные комнаты. Ежедневно здесь смогут заниматься спортом около двух тысяч человек", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что открытие данного комплекса позволит создать новые точки притяжения для жителей Зеленограда, а оборудованные спортивные зоны помогут сделать жизнь горожан и работников высокотехнологичных предприятий более комфортной."Алабушево" — одна из самых крупных и перспективных площадок ОЭЗ Москвы. На ней работают предприятия, которые специализируются на микроэлектронике и медицинских технологиях. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в этом году введены в эксплуатацию два объекта: завод по производству российских глюкометров и первая очередь промышленного технопарка "Алабушево".На данный момент в "Алабушеве" проектируется и строится 20 промышленных и социальных объектов. Их площадь – свыше 380 тысяч квадратных метров. На площадке введут в эксплуатацию еще восемь объектов в следующем году – по выпуску сим-карт, мультимедийных автомобильных систем и досмотрового оборудования. Также начнут работу высокотехнологичные производства противоопухолевых препаратов и лекарственных средств для терапии орфанных заболеваний."Крупнейшие проекты на базе площадки реализуют фармацевтические заводы "Р-фарм", "Фармстандарт", "Велфарм", "Россиум", "Промомед", а также предприятия по производству фотонных интегральных схем и фотошаблонов для микроэлектроники высокой точности. К 2030 году планируется увеличение общей площади инфраструктуры "Алабушево" до 750 тысяч квадратных метров. Это позволит разместить 90 высокотехнологичных предприятий и организовать более 11 тысяч рабочих мест", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что в ОЭЗ "Технополис Москва" успешно функционирует один из самых крупных в стране фармацевтических кластеров. На данный момент в его состав входят 13 компаний. Часть из них поставляет лекарственные средства в город по офсетным контрактам.Еще одно направление площадки – микроэлектроника и оптика, в том числе фотоника, предполагающая взаимодействие со светом и лазерными технологиями. Здесь запущен кластер фотоники и микроэлектроники, который объединяет 61 компанию. Ведущими проектами кластера являются создание заводов по производству фотонных интегральных схем и фотошаблонов с проектными нормами до 28 нанометров.На данный момент в ОЭЗ "Технополис Москва" функционирует свыше 220 компаний, построены промышленные и общественно-деловые объекты общей площадью свыше 1,3 миллиона квадратных метров, а к 2030 году планируется увеличить эту площадь до 3,8 миллиона квадратных метров.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что ежегодно в ОЭЗ Москвы запускаются новые производства и увеличивается число резидентов, чему способствуют широкие налоговые преференции. Так, компании освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с 20 до 2%. Также резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, анатолий гарбузов