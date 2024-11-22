https://ria.ru/20241122/liksutov-1985127843.html

Ликсутов: столица заключила двадцать четвертый офсетный контракт

Ликсутов: столица заключила двадцать четвертый офсетный контракт - РИА Новости, 22.11.2024

Ликсутов: столица заключила двадцать четвертый офсетный контракт

По офсетному контракту в Москве появится новое предприятие легкой промышленности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T10:13

2024-11-22T10:13

2024-11-22T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. По офсетному контракту в Москве появится новое предприятие легкой промышленности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Офсетные контракты — одна из ключевых форм развития государственно-частного партнерства в секторе промышленности. По поручению Сергея Собянина город активно привлекает инвесторов к созданию и модернизации промышленных предприятий. Так, в рамках офсетного контракта на поставку текстильной продукции в столице появится новое предприятие легкой промышленности, которое в течение шести лет будет поставлять раздаточную продукцию для проведения городских мероприятий. Суммарный объем закупки составит около 1,2 миллиарда рублей", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Новое предприятие будет выпускать верхнюю одежду, трикотажные изделия и аксессуары."Инвестор вложит в реализацию проекта порядка 130 миллионов рублей. Производство оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. На предприятии создадут около 100 рабочих мест", — отметил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Для инвестора – компании "Ивановский текстиль" — это будет первая производственная площадка, расположенная на территории Москвы."Наша компания более 10 лет поставляет свою продукцию организациям, расположенным в московском регионе. Среди наших заказчиков – подведомственные учреждения правительства Москвы, например, АМПП и ЦОДД, а также организации федерального уровня – аэропорт "Шереметьево", Медицина катастроф, Красный крест. Локализация нового предприятия в черте города позволит оптимизировать логистические цепочки, сократить транспортные издержки и направить дополнительные инвестиции в развитие технологий и создание дополнительных рабочих мест", – сообщил генеральный директор компании "Ивановский текстиль" Юрий Шилов.С 2017 года правительство Москвы заключило более 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, коммунальной техники и другое. Совокупный объем закупки по этим контрактам превысит 415 миллиардов рублей. Суммарно будет создано около 7 тысяч новых рабочих мест.По восьми офсетным контрактам инвесторы завершили строительство и модернизацию производств, начаты поставки продукции для городских нужд.

https://ria.ru/20241121/liksutov-1984954196.html

москва

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москва, анатолий гарбузов