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Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия - РИА Новости, 22.11.2024
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14:04 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/lavrov-1985196061.html
Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия
Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия - РИА Новости, 22.11.2024
Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия
После принятия совместного заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Москвой и Минском начнется работа с другими... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:04
2024-11-22T14:04
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белоруссия
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. После принятия совместного заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Москвой и Минском начнется работа с другими потенциальными участниками этого документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Предстоит сегодня сделать важный шаг - принять заявление по общему российско-белорусскому видению содержания этой хартии, после чего начнем уже работать с другими потенциальными участниками", - сказал Лавров, выступая на заседании коллегий МИД России и Белоруссии. Глава российского дипведомства ранее сообщил, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин. Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
https://ria.ru/20241111/lavrov-1983065230.html
https://ria.ru/20241031/konferentsiya-1981246906.html
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россия, москва, белоруссия, сергей лавров, владимир путин, оон, шос, брикс
Россия, Москва, Белоруссия, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, ШОС, БРИКС
Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия

Лавров считает, что у Евразийской хартии могут появиться новые участники

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. После принятия совместного заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Москвой и Минском начнется работа с другими потенциальными участниками этого документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предстоит сегодня сделать важный шаг - принять заявление по общему российско-белорусскому видению содержания этой хартии, после чего начнем уже работать с другими потенциальными участниками", - сказал Лавров, выступая на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Лавров рассказал о Евразийской хартии многообразия и многополярности
11 ноября, 13:07
Глава российского дипведомства ранее сообщил, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.
Минская международная конференция по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многополярности
31 октября, 22:41
 
РоссияМоскваБелоруссияСергей ЛавровВладимир ПутинООНШОСБРИКС
 
 
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