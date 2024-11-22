Лавров рассказал о работе над заявлением по Евразийской хартии многообразия
Лавров считает, что у Евразийской хартии могут появиться новые участники
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БРЕСТ, 22 ноя - РИА Новости. После принятия совместного заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке Москвой и Минском начнется работа с другими потенциальными участниками этого документа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предстоит сегодня сделать важный шаг - принять заявление по общему российско-белорусскому видению содержания этой хартии, после чего начнем уже работать с другими потенциальными участниками", - сказал Лавров, выступая на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.
Глава российского дипведомства ранее сообщил, что к следующей ежегодной Минской конференции по вопросам евразийской безопасности планируется разработать программный документ - Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД РФ, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
Заседания коллегий МИД России и Белоруссии являются ежегодными с 2000 года, они нацелены на синхронизацию усилий Москвы и Минска на международной арене, в том числе в рамках взаимодействия с Глобальным Югом и Востоком в многосторонних форматах с упором на ШОС, БРИКС, а также в контексте противодействия санкционной агрессии Запада.