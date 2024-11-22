https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1985175089.html

Пушилин посетил поселок рядом с Курахово

Пушилин посетил поселок рядом с Курахово - РИА Новости, 22.11.2024

Пушилин посетил поселок рядом с Курахово

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:55

донецкая народная республика

курахово

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово. "Находимся сегодня в Кураховке, к сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко, именно это направление", - сказал Пушилин в видеозаметке, размещенной в Telegram-канале. Он добавил, что восхищается мужеством и героизмом Вооруженных сил РФ. "Поэтому несмотря ни на что, только движение вперед, только освобождение русского Донбасса", - подчеркнул Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732234.html

донецкая народная республика

курахово

россия

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донецкая народная республика, курахово, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины