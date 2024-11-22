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Пушилин посетил поселок рядом с Курахово - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 22.11.2024 (обновлено: 13:55 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kurakhovo-1985175089.html
Пушилин посетил поселок рядом с Курахово
Пушилин посетил поселок рядом с Курахово - РИА Новости, 22.11.2024
Пушилин посетил поселок рядом с Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:28
2024-11-22T13:55
донецкая народная республика
курахово
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово. "Находимся сегодня в Кураховке, к сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко, именно это направление", - сказал Пушилин в видеозаметке, размещенной в Telegram-канале. Он добавил, что восхищается мужеством и героизмом Вооруженных сил РФ. "Поэтому несмотря ни на что, только движение вперед, только освобождение русского Донбасса", - подчеркнул Пушилин. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, курахово, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Курахово, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Пушилин посетил поселок рядом с Курахово

Пушилин посетил Кураховку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ
Глава ДНР Денис Пушилин перед расширенным заседанием Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу посетил поселок Кураховка, расположенный рядом с городом Курахово.
"Находимся сегодня в Кураховке, к сожалению, пока еще не Курахово, но это все очень близко, именно это направление", - сказал Пушилин в видеозаметке, размещенной в Telegram-канале.
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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20 ноября, 07:00
Он добавил, что восхищается мужеством и героизмом Вооруженных сил РФ.
"Поэтому несмотря ни на что, только движение вперед, только освобождение русского Донбасса", - подчеркнул Пушилин.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
Панорамные кадры из Курахово, где идут ожесточенные бои - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Опубликованы панорамные кадры из охваченного боями Курахово
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКураховоРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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