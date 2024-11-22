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МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов - РИА Новости, 22.11.2024
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16:49 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kreditovanie-1985238548.html
МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов
МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов - РИА Новости, 22.11.2024
МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), запустил новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:49
2024-11-22T16:49
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр исаевич
иван подберезняк
ильшат шагиахметов
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), запустил новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба корпорации. В рамках программы, которую реализовывает Фонд развития территорий (ФРТ), предприниматели смогут получить в МСП Банке от 1 до 2 миллиардов рублей по ставке до 15% годовых. Обязательным условием является наличие у компании статуса резидента свободной экономической зоны новых регионов. "Льготная программа была разработана для реализации инвестиционных проектов, направленных, в первую очередь, на восстановление инфраструктуры новых регионов. Для предпринимателей из числа резидентов свободной экономической зоны процесс подачи заявки на льготный кредит ничем не отличается от стандартного процесса МСП Банка. Система сама автоматически анализирует соответствие заявки условиям программы. Уже на этапе согласования совместной работы с Фондом развития территорий мы в рабочем порядке начали собирать заявки от бизнеса и сейчас есть ряд проектов, которые находятся на этапе структурирования сделок", — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении. МСП Банк стал одним из первых, кто начал работу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, напомнил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. "На сегодняшний день компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в новых субъектах РФ, оказана кредитно-гарантийная поддержка на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей. При этом большая часть кредитов выдана в рамках льготных программ, что позволяет предпринимателям быстрее реализовывать бизнес-планы и создавать рабочие места. Запуск совместной программы с Фондом развития территорий — это логичный шаг в нашей последовательной работе по расширению охвата финансовой поддержкой предпринимателей новых регионов", — приводятся в сообщении слова Подберезняка. В свою очередь, гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов уточнил, что программа льготного кредитования участников свободной экономической зоны в новых регионах разработана ФРТ в координации с Минстроем. "На сегодняшний день заключены соглашения с четырьмя банками, которые готовы вместе с нами реализовывать программу. Она предусматривает кредитование участников СЭЗ по льготной ставке на 10 процентных пунктов ниже текущей рыночной. Разница между ставками будет компенсироваться банкам за счет субсидий из федерального бюджета", - пояснил глава ФРТ, его слова цитирует пресс-служба. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России.
https://ria.ru/20241122/kalendar-1985189124.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр исаевич, иван подберезняк, ильшат шагиахметов, мсп банк, корпорация мсп
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Александр Исаевич, Иван Подберезняк, Ильшат Шагиахметов, МСП Банк, Корпорация МСП

МСП Банк и ФРТ запустили льготное кредитование для новых регионов

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), запустил новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба корпорации.
В рамках программы, которую реализовывает Фонд развития территорий (ФРТ), предприниматели смогут получить в МСП Банке от 1 до 2 миллиардов рублей по ставке до 15% годовых. Обязательным условием является наличие у компании статуса резидента свободной экономической зоны новых регионов.
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"Льготная программа была разработана для реализации инвестиционных проектов, направленных, в первую очередь, на восстановление инфраструктуры новых регионов. Для предпринимателей из числа резидентов свободной экономической зоны процесс подачи заявки на льготный кредит ничем не отличается от стандартного процесса МСП Банка. Система сама автоматически анализирует соответствие заявки условиям программы. Уже на этапе согласования совместной работы с Фондом развития территорий мы в рабочем порядке начали собирать заявки от бизнеса и сейчас есть ряд проектов, которые находятся на этапе структурирования сделок", — отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводятся в сообщении.
МСП Банк стал одним из первых, кто начал работу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, напомнил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк.
"На сегодняшний день компаниям малого и среднего бизнеса, работающим в новых субъектах РФ, оказана кредитно-гарантийная поддержка на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей. При этом большая часть кредитов выдана в рамках льготных программ, что позволяет предпринимателям быстрее реализовывать бизнес-планы и создавать рабочие места. Запуск совместной программы с Фондом развития территорий — это логичный шаг в нашей последовательной работе по расширению охвата финансовой поддержкой предпринимателей новых регионов", — приводятся в сообщении слова Подберезняка.
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В свою очередь, гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов уточнил, что программа льготного кредитования участников свободной экономической зоны в новых регионах разработана ФРТ в координации с Минстроем.
"На сегодняшний день заключены соглашения с четырьмя банками, которые готовы вместе с нами реализовывать программу. Она предусматривает кредитование участников СЭЗ по льготной ставке на 10 процентных пунктов ниже текущей рыночной. Разница между ставками будет компенсироваться банкам за счет субсидий из федерального бюджета", - пояснил глава ФРТ, его слова цитирует пресс-служба.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России.
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлександр ИсаевичИван ПодберезнякИльшат ШагиахметовМСП БанкКорпорация МСП
 
 
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