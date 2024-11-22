https://ria.ru/20241122/komitet-1985179351.html
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:00
2024-11-22T13:00
2024-11-22T13:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в проекте решения комитета.
https://ria.ru/20240828/sovfedja-1968898137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных
Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект об оборотном штрафе за утечку данных