https://ria.ru/20241122/komitet-1985179351.html

Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных

Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024

Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T13:00

2024-11-22T13:00

2024-11-22T13:00

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россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в проекте решения комитета.

https://ria.ru/20240828/sovfedja-1968898137.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

госдума рф, россия