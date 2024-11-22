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Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024
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13:00 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/komitet-1985179351.html
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных - РИА Новости, 22.11.2024
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:00
2024-11-22T13:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в проекте решения комитета.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Комитет ГД поддержал проект об оборотных штрафах за утечку данных

Комитет ГД одобрил ко второму чтению проект об оборотном штрафе за утечку данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 502104-8 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - сказано в проекте решения комитета.
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В СФ предложили разработать механизм компенсаций за утечки данных
28 августа, 09:39
 
Госдума РФРоссия
 
 
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