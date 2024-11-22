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Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле - РИА Новости, 22.11.2024
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по авиабазе... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:14
2024-11-22T16:14
2024-11-22T16:29
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" в районе Негев на юге Израиля, говорится в заявлении военного командования хуситов в телеграм-канале его представителя."Военно-воздушные войска вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" израильского врага в районе Негев на юге оккупированных территорий", - отмечается в сообщении.В четверг вечером израильские власти сообщили, что ракета из Йемена пересекла воздушное пространство Израиля. После этого источник в провинции Ходейда сообщил РИА Новости о звуке трех взрывов в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, от обстрелов с корабля США. Хуситы пока не подтверждали факт обстрела.
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), сша
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), США
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле
Хуситы заявили о запуске ракеты "Палестина-2" по авиабазе на юге Израиля