https://ria.ru/20241122/khusity-1985231137.html

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле - РИА Новости, 22.11.2024

Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты по авиабазе в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по авиабазе... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:14

2024-11-22T16:14

2024-11-22T16:29

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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило об ударе гиперзвуковой ракетой "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" в районе Негев на юге Израиля, говорится в заявлении военного командования хуситов в телеграм-канале его представителя."Военно-воздушные войска вооруженных сил Йемена нанесли удар с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" по авиабазе "Неватим" израильского врага в районе Негев на юге оккупированных территорий", - отмечается в сообщении.В четверг вечером израильские власти сообщили, что ракета из Йемена пересекла воздушное пространство Израиля. После этого источник в провинции Ходейда сообщил РИА Новости о звуке трех взрывов в городе Ходейда на западе Йемена, предположительно, от обстрелов с корабля США. Хуситы пока не подтверждали факт обстрела.

https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html

йемен

израиль

ходейда (город)

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