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Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 22.11.2024
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00:12 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/kanada-1985103633.html
Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта
Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 22.11.2024
Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта
Канада исполнит решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:12
2024-11-22T00:12
в мире
израиль
канада
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
джастин трюдо
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада исполнит решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо. "Мы выполним все предписания и постановления международных судов", - заявил премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли Нетаньяху и Галант арестованы в случае приезда в Канаду. Его выступление опубликовано на сайте телеканала CBC. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html
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в мире, израиль, канада, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, джастин трюдо, международный уголовный суд, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Канада, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Джастин Трюдо, Международный уголовный суд, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Трюдо: Канада исполнит решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

© Depositphotos.com / IrynaTolmОттава, Канада
Оттава, Канада - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Оттава, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада исполнит решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо.
"Мы выполним все предписания и постановления международных судов", - заявил премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли Нетаньяху и Галант арестованы в случае приезда в Канаду. Его выступление опубликовано на сайте телеканала CBC.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Слуцкий прокомментировал ордер МУС на арест Нетаньяху
Вчера, 18:21
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США сомневаются в серьезности расследования МУС по Нетаньяху
Вчера, 23:05
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В ЕС приняли к сведению ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта
Вчера, 16:31
 
В миреИзраильКанадаПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантДжастин ТрюдоМеждународный уголовный судХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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