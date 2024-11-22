https://ria.ru/20241122/kanada-1985103633.html

Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта - РИА Новости, 22.11.2024

Канада обязалась исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху и Галанта

Канада исполнит решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:12

2024-11-22T00:12

2024-11-22T00:12

в мире

израиль

канада

палестина

биньямин нетаньяху

йоав галант

джастин трюдо

международный уголовный суд

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Канада исполнит решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, в случае их приезда в страну, заявил канадский премьер Джастин Трюдо. "Мы выполним все предписания и постановления международных судов", - заявил премьер, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли Нетаньяху и Галант арестованы в случае приезда в Канаду. Его выступление опубликовано на сайте телеканала CBC. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241121/slutskiy-1985066916.html

https://ria.ru/20241121/mus-1985099051.html

https://ria.ru/20241121/borrel-1985042125.html

израиль

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