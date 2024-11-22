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В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет
В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 22.11.2024
В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет
Силы ПВО на окраине Калуги ночью уничтожили шесть БПЛА, еще один уничтожен в Дзержинском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T06:22
2024-11-22T06:22
2024-11-22T06:22
специальная военная операция на украине
калуга
калужская область
дзержинский район
владислав шапша
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силы ПВО на окраине Калуги ночью уничтожили шесть БПЛА, еще один уничтожен в Дзержинском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня ночью на окраине Калуги средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, уничтожен один БПЛА в Дзержинском районе. Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на Украине, Калуга, Калужская область, Дзержинский район, Владислав Шапша, Происшествия
В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет
Губернатор Шапша: ночью в Калужской области уничтожили семь БПЛА