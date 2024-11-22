https://ria.ru/20241122/kaluga-1985116806.html

В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет

В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет - РИА Новости, 22.11.2024

В Калужской области ночью уничтожили семь БПЛА, пострадавших нет

Силы ПВО на окраине Калуги ночью уничтожили шесть БПЛА, еще один уничтожен в Дзержинском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T06:22

2024-11-22T06:22

2024-11-22T06:22

специальная военная операция на украине

калуга

калужская область

дзержинский район

владислав шапша

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Силы ПВО на окраине Калуги ночью уничтожили шесть БПЛА, еще один уничтожен в Дзержинском районе, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша."Сегодня ночью на окраине Калуги средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, уничтожен один БПЛА в Дзержинском районе. Шапша уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, работают оперативные службы.

https://ria.ru/20241121/peskov-1984930169.html

калуга

калужская область

дзержинский район

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калуга, калужская область, дзержинский район, владислав шапша, происшествия