https://ria.ru/20241122/kadyrov-1985239542.html

Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата"

Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата" - РИА Новости, 22.11.2024

Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата"

Командир спецназа "Ахмат" и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов рассказал о бойце с позывным Хохол, видео... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:53

2024-11-22T16:53

2024-11-22T17:44

специальная военная операция на украине

россия

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апты алаудинов

рамзан кадыров

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов рассказал о бойце с позывным Хохол, видео выложил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Сегодня с батюшкой, с отцом Николаем, решили проехаться по нашим отрядам. <…> Сейчас мы приехали в отряд Хохла. <…> И вот отец Николай говорит такие слова: представьте себе, <…> насколько мы отличаемся от той стороны, с которой мы воюем. У нас в России, в российской армии, в "Ахмате" может быть командир с позывным Хохол. <…> А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский", — говорит Алаудинов.Как отметил Кадыров в описании к видео, несмотря на то что Хохол по национальности украинец, это абсолютно не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в России, как во время Великой Отечественной войны. Алаудинов на видео также представляет корейца с Сахалина по имени Дима.По его словам, именно из-на Димы "переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа".

https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html

https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

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Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказывает про бойца с позывными Хохол Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов рассказывает про бойца с позывными "Хохол". 2024-11-22T16:53 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сахалин, украина, апты алаудинов, рамзан кадыров, безопасность