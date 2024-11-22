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Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата" - РИА Новости, 22.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 22.11.2024 (обновлено: 17:44 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/kadyrov-1985239542.html
Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата"
Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата" - РИА Новости, 22.11.2024
Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата"
Командир спецназа "Ахмат" и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов рассказал о бойце с позывным Хохол, видео... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:53
2024-11-22T17:44
специальная военная операция на украине
россия
сахалин
украина
апты алаудинов
рамзан кадыров
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов рассказал о бойце с позывным Хохол, видео выложил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Сегодня с батюшкой, с отцом Николаем, решили проехаться по нашим отрядам. &lt;…&gt; Сейчас мы приехали в отряд Хохла. &lt;…&gt; И вот отец Николай говорит такие слова: представьте себе, &lt;…&gt; насколько мы отличаемся от той стороны, с которой мы воюем. У нас в России, в российской армии, в "Ахмате" может быть командир с позывным Хохол. &lt;…&gt; А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский", — говорит Алаудинов.Как отметил Кадыров в описании к видео, несмотря на то что Хохол по национальности украинец, это абсолютно не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в России, как во время Великой Отечественной войны. Алаудинов на видео также представляет корейца с Сахалина по имени Дима.По его словам, именно из-на Димы "переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа".
https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html
https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html
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60
Командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказывает про бойца с позывными Хохол
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов рассказывает про бойца с позывными "Хохол".
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россия, сахалин, украина, апты алаудинов, рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сахалин, Украина, Апты Алаудинов, Рамзан Кадыров, Безопасность
Кадыров показал Хохла в составе "Ахмата"

Кадыров опубликовал видео о бойце спецназа "Ахмат" с позывными Хохол

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ГРОЗНЫЙ, 22 ноя — РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат" и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов рассказал о бойце с позывным Хохол, видео выложил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сегодня с батюшкой, с отцом Николаем, решили проехаться по нашим отрядам. <…> Сейчас мы приехали в отряд Хохла. <…> И вот отец Николай говорит такие слова: представьте себе, <…> насколько мы отличаемся от той стороны, с которой мы воюем. У нас в России, в российской армии, в "Ахмате" может быть командир с позывным Хохол. <…> А вот представьте себе, чтобы в украинской армии на сегодняшний день был командир с позывным Русский", — говорит Алаудинов.
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Как отметил Кадыров в описании к видео, несмотря на то что Хохол по национальности украинец, это абсолютно не мешает ему сражаться за справедливость плечом к плечу со своими братьями — русскими, чеченцами, татарами и другими представителями народов, проживающих в России, как во время Великой Отечественной войны.
Алаудинов на видео также представляет корейца с Сахалина по имени Дима.
По его словам, именно из-на Димы "переполошилась вся Украина, вся Америка и вся Европа".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСахалинУкраинаАпты АлаудиновРамзан КадыровБезопасность
 
 
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